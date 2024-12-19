Почему в СССР запрещали регистрировать имя Алена: девочку могли переименовать даже в Ольгу

Родители не могли назвать дочь Аленой — им просто отказывали в ЗАГСах

Во времена СССР родители, желавшие назвать дочь Аленой, не могли этого сделать. Работники ЗАГСов категорически отказывались регистрировать это имя, настаивая на варианте "Елена". Бывали случаи, когда девочкам, названным Аленами, в документах писали даже "Ольга".

Официальное признание имени "Алена" произошло только в 1980 годах. К тому времени его считали просторечным вариантом имени "Елена". Основанием для отказа служили официальные документы – словарь Петровского и Справочник личных имен народов РСФСР.

Если родители все же настаивали на регистрации имени "Алена", то от них требовали письменное объяснение.

Впрочем, запреты не помогли. В 90-е годы имя "Алена" приобрело такую популярность, что почти сравнялось по количеству регистраций с "Еленой".

По наблюдениям ученых, популярность имени "Алена" выросла из-за определенной "усталости" от имени "Елена". В послевоенный период "Елена" долгое время оставалось самым популярным женским именем. Постепенно "Алена" отделилась и стала самостоятельным именем.

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