С Крещением 2025! Лучшие поздравления с праздником в открытках и картинках

Праздник, который также называется Богоявление, отмечается по-новому 6 января

В понедельник, 6 января, согласно новому церковному календарю, православные христиане и греко-католики отмечают важный церковный праздник — Крещение Господне. Он принадлежит к 12-ти основным праздникам христианства.

Сегодня верующие отмечают событие крещения 30-летнего Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Креститель. Во время этого обряда на землю в образе белого голубя сошел ангел, подтвердивший божественное происхождение Иисуса. Не зря праздник также именуется как Богоявление.

В день Крещения в храмах проводятся торжественные службы, на которых освящается вода. Крещенскую воду обычно хранят в течение года, поскольку считается, что она весь этот период сохраняет свои целебные свойства. Христиане используют святую воду для исцеления, а также для освящения домов.

С Крещением Господним, или Богоявлением, поздравляют друг друга верующие украинцы. В этот день родным и близким друзьям стоит отправить теплые слова, открытки. "Телеграф" подготовил оригинальные картинки к празднику Крещение Господне 6 января.

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