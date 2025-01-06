З Хрещенням 2025! Найкращі привітання зі святом у листівках та картинках

Свято, яке також називається Богоявлення, відзначається по-новому 6 січня

У понеділок, 6 січня, згідно з новим церковним календарем, православні християни та греко-католики відзначають важливе церковне свято — Хрещення Господнє. Воно належить до 12 основних свят християнства.

Сьогодні віряни відзначають подію хрещення 30-річного Ісуса Христа в річці Йордан, яку звершив Іоанн Хреститель. Під час цього обряду на землю в образі білого голуба зійшов ангел, який підтвердив божественне походження Ісуса. Не дарма свято також називається як Богоявлення.

У день Хрещення у храмах проводяться урочисті служби, на яких освячується вода. Водохресну воду зазвичай зберігають протягом року, оскільки вважається, що вона весь цей період зберігає свої цілющі властивості. Християни використовують святу воду для лікування, а також для освячення осель.

З Хрещенням Господнім або Богоявленням вітають один одного віряни-українці. Цього дня рідним та близьким друзям варто надіслати теплі слова, листівки. "Телеграф" підготував оригінальні картинки до свята Водохреще 6 січня.

Чи знали ви, чи правильно називати українською "Водохреща"? "Телеграф" розбирався у назвах церковного свята.