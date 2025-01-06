Можно ли в Украине сдать анализ на новый китайский вирус

Вирус передается воздушно-капельным путем

В Украине уже официально подтвердили 13 случаев метапневмовируса человека (HMPV), который сейчас активно распространяется по территории Китая. Вирус, обнаруженный в 2001 году, имеет симптомы, похожие на грипп, и поражает дыхательные пути.

По словам доктора Тараса Жиравецкого, на данный момент в Украине нет лабораторий, которые могут выполнить анализ на определение метапневмовируса. Это связано с отсутствием необходимых реактивов.

"Диагностика метапневмовируса должна проводиться методом ПЦР. В настоящее время в Украине нет лаборатории, которая может проводить такие анализы из-за отсутствия необходимых реактивов, поэтому говорить о подтвержденных случаях метапневмовируса методом ИФА определением igG к этому вирусу еще рано", — написал Жиравецкий в соцсети.

По его словам, он не собирается никого пугать, а просто информирует население и приводит "конструктивные факты". Согласно его заявления, сдать тест на наличие метапневмовируса человека (HMPV) в Украине невозможно.

Что известно о метапневмовирусе человека

HMPV вызывает симптомы, похожие на грипп и Covid-19: кашель, лихорадку, заложенность носа и усталость. Инкубационный период длится от трех до шести дней.

Болезнь зачастую протекает как простуда и распространяется воздушно-капельным путем. Однако у детей и пожилых людей с ослабленной иммунной системой она может привести к пневмонии.

При этом, случаи метапневмовируса среди людей в возрасте до 14 лет демонстрируют тенденцию к росту, особенно в северных провинциях.

Некоторые эпидемиологи утверждают, что в стране циркулируют несколько вирусов: грипп H1N1, HMPV, микоплазма пневмонии и COVID-19. Чиновники здравоохранения внимательно следят за ситуацией по мере распространения вируса.

Вакцины от данного типа вируса пока нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Соединенных Штатах Америки сказали, почему Covid-19 появился неслучайно. По итогам двухлетнего расследования заявляют, что коронавирус, от которого умерло большое количество людей, с наибольшей вероятностью был искусственно выведен и имеет лабораторное происхождение. А его распространение случилось в результате утечки.