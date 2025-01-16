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Анна vs Ганна: как правильно звучит это имя на украинском

Автор
Анна Нестерова
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Автор
Украинские имена очень милозвучны
Украинские имена очень милозвучны. Фото depositphotos.com

Этот вопрос наверняка волнует очень многих

Анна — это одно из самых распространенных и популярных имен в Украине. Однако часто возникают споры на счет того, как же правильно произносить и писать — "Анна" или "Ганна".

Некоторые считают, что это совершенно разные имена, но специалисты придерживаются иной точки зрения. К примеру, языковед и преподаватель Александр Авраменко считает, что это два фонетических варианта одного и того же имени.

Какой вариант правильный — "Ганна" или "Анна"

В украинском языке и "Ганна" и "Анна" являются правильными вариантами. Говорить и писать можно на выбор и только родители могут решить какой вариант будет записан в официальных документах их дочери.

По словам Авраменко, в русском и болгарском языках распространен вариант Анна, а в украинском, польском и белорусском – Ганна. В чешском – Гана, но с одной буквой "н".

Поэтому, как в документах будет записано это имя — решать родителям. Однако филологи рекомендуют все же отдавать предпочтение той форме имени, которая традиционно распространена в Украине.

Когда чаще используют "Ганна", а когда "Анна"

В Украине больше распространена форма Ганна, которая глубже укоренена в наше языковое. Эту форму имени чаще используют в повседневном общении, литературе и официальных документах.

Форма же Анна больше используется в международной среде или религиозном контексте.

"Дорогие родители, это ваше право, но более распространен в нашей стране и, как по мне, правильный вариант, когда имя записывают согласно украинской правописной традиции, а в жизни называют той формой, которая больше нравится", — добавил филолог.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно по-украински ласково сокращать популярные мужские имена. "Лёш", "Саш" и "Тём" можно заменить замечательными и самобытными украинскими вариантами.

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