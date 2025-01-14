"Без повестки штраф не дадут": нардеп о медкомиссии для ограниченно пригодных

Гражданин не должен получить штраф, если выполнил два простых правила

Украинцев, имеющих статус "ограниченно пригодный", но не прошедших повторную военно-врачебную комиссию (ВВК), уже с 6 февраля могут начать штрафовать. Закон предусматривает штрафы от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Однако, по мнению народного депутата от "Слуги народа" Александра Федиенко, штрафы не могут быть назначены тем, кто не получал повестку от ТЦК. Об этом нардеп написал в своем официальном телеграмм-канале.

По словам парламентария, требование о повторном медицинском осмотре закреплено в Законе 3621-IX от 21 марта 2024 года Документом предусмотрено девять месяцев на прохождение медкомиссии всем, кто имеет статус "ограниченно пиригодный". Однако штрафовать могут только тех, кого ТЦК официально вызвал на медосмотр.

"В случае если вы не получили соответствующее уведомление от ТЦК, то административное взыскание к вам нельзя применить. При условии! Если вы обновили свои данные в ТЦК", — подчеркнул нардеп.

По правилам, военкомат должен послать повестку или распоряжение на адрес проживания. В документе должны быть указаны конкретные даты медкомиссии.

Гражданин не должен получить штраф, если выполнил два простых правила. Первое – своевременно обновил свои контактные данные в ТЦК. Второе — не получал от военкомата повестку на прохождение медосмотра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда ограниченно пригодный может не прийти на повторную ВЛК. Юрист назвала четыре причины.