С Днем объятий 2025! Самые милые поздравления для родных с теплым праздником

Обязательно поздравьте друзей, родных и любимых

21 января 2025 года мир отмечает Международный день объятий — теплый и душевный праздник, напоминающий о важности поддержки, любви и близости. Это прекрасная возможность поздравить родных и друзей, подарив им не только слова, но и теплые объятия. Также в этот день христиане чтят память исповедника Максима.

Идея Дня объятий возникла в 1986 году в США. Первоначально праздник назывался National Hugging Day (Национальный день объятий). Его создал Кевин Заборни и Бен Нобби, который стремился помочь людям преодолевать социальные барьеры, больше общаться и выражать свои чувства через простой жест — объятия. Впоследствии эта инициатива распространилась на другие страны, и праздник приобрел статус международного.

В условиях современных вызовов для Украины День объятий приобретает особое значение. Он напоминает о том, как важно оставаться едиными, поддерживать друг друга и ценить близких. Объятия – это простой, но мощный способ показать, что мы рядом, даже в сложные времена.

Международный день объятий – это не только возможность подарить тепло своим близким, а возможность создать атмосферу доверия и любви. "Телеграф" собрав для вас самые милые картинки, чтобы вы могли отправить их родным и напомнить о том, как вы их любите, даже если вы находитесь на расстоянии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить кума с Днем рождения. Мы подготовили для вас яркие открытки и искренние слова на украинском.