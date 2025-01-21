З Днем обіймів 2025! Наймиліші привітання для рідних з теплим святом

Обов'язково привітайте друзів, рідних та коханих

21 січня 2025 року світ відзначає Міжнародний день обіймів — тепле й душевне свято, яке нагадує про важливість підтримки, любові та близькості. Це чудова нагода привітати рідних і друзів, подарувавши їм не лише слова, а й теплі обійми. Також цього дня християни вшановують пам’ять ісповідника Максима.

Ідея Дня обіймів виникла у 1986 році в США. Спочатку свято мало назву National Hugging Day (Національний день обіймів). Його створив Кевін Заборні та Бен Ноббі який прагнув допомогти людям долати соціальні бар’єри, більше спілкуватися та висловлювати свої почуття через простий жест — обійми. Згодом ця ініціатива поширилася на інші країни, і свято набуло статусу міжнародного.

В умовах сучасних викликів для України День обіймів набуває особливого значення. Він нагадує, як важливо залишатися єдиними, підтримувати одне одного та цінувати близьких. Обійми — це простий, але потужний спосіб показати, що ми поруч, навіть у складні часи.

Міжнародний день обіймів — це не лише нагода подарувати тепло своїм близьким, а й можливість створити атмосферу довіри та любові. "Телеграф" зібрав для вас наймиліші картинки, щоб ви могли надіслати їх рідним і нагадати про те, як ви їх любите, навіть якщо ви знаходитеся на відстані.

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати кума з Днем народження. Ми підготували для вас яскраві листівки та щирі слова українською.