Сретение Господне 2025: что строго запрещено делать в праздник 2 февраля

Праздник является символом встречи человечества с Богом

Сретение Господне – один из значимых праздников в христианстве, который олицетворяет встречу человека с Богом. Для многих верующих украинцев этот день является символом обновления и надежды на светлое будущее.

Сретение произошло спустя 40 дней после Рождества Христова, когда маленького Иисуса впервые принесли в Иерусалимский храм, где его встретил Симеон Богоприемник. Он признал в младенце Сына Божьего и Спасителя. Слово "сретение" же в церковнославянском языке означает "встреча".

В этом году важный двунадесятый праздник, который по новоюлианскому стилю отмечается 2 февраля, выпадает на воскресенье. Во всех храмах Украины будут проходить праздничные службы, где христиане смогут присоединиться к молитве и освящению свечей и воды.

Что нельзя делать в Сретение Господне 2 февраля

Заниматься грязной и тяжелой работой, убирать и стирать. Работать в огороде.

Путешествовать и отправляться в дорогу — путь будет долгим.

Класть деньги на кухонный стол – можно прогнать удачу из дома.

Браниться, ссориться и драться.

Грустить и унывать.

Кстати, синоптики рассказали, чего ожидать в это воскресенье. "Телеграф" писал, какой будет погода 2 февраля.