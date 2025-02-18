Там бывали Лысенко и Гашек: как выглядела легендарная кондитерская "Семадени" в Киеве и что с ней произошло

К сожалению, кондитерская была разрушена до основания

Сегодня никого не удивишь кофейней или кондитерской. Они есть практически на каждом углу, и всегда можно найти место, где выпить чашку кофе или попробовать десерт. Однако в XIX – начале XX века ситуация была совсем иной. В Киеве того времени насчитывалось не более двух десятков кофеен и кондитерских. Среди них особое место занимала кондитерская "Семадени", которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней.

Создание кондитерской

В 1878 году по адресу Крещатик, 15 появилась кондитерская, названная в честь предприимчивого кондитера Бернарда Семадени.

Дела шли успешно, и Бернард зарабатывал хорошие деньги. Настолько, что в 1888 году он вместе с Мартином Штифлером начал собственное производство сладостей и выкупил заведение своего компаньона. Именно эта кофейня по адресу Крещатик, 9 и стала знаменитой на весь город, отмечает Kievinform.

Чем можно было полакомиться в "Семадени"

В меню кондитерской были не только традиционные сладости, но и новаторские угощения. Здесь предлагали лучшие сорта какао и шоколада из Швейцарии и Великобритании. В "Семадени" также подавали типичный киевский деликатес – сухое варенье. Это кусочки фруктов, несколько раз проваренные в сахарном сиропе, высушенные и обсыпанные сахаром. Большой популярностью пользовались шоколадные таблетки, драже с миндалём, каштаны в сиропе и ананасы, привезённые из Америки.

Также в "Семадени" можно было купить одобренную медицинским департаментом карамель с лечебными травами "Кетти Босс".

Кого можно было встретить в "Семадени"

Близость к бирже сделала кафе популярным среди биржевых игроков, которые заходили сюда обсудить сделки, сверить котировки и подсчитать прибыль. Заведение быстро стало не только местом для деловых переговоров, но и центром новостей: Семадени выписывал свежую прессу, а журналисты приходили сюда за сенсационными репортажами.

Среди знаменитых посетителей заведения были композитор Николай Лысенко и начинающий журналист Константин Паустовский.

В 1917 году в "Семадени" побывал писатель Ярослав Гашек вместе с братом своей жены Ярославом Майером. Но визит обернулся скандалом. По правилам солдатам низших чинов нельзя было посещать подобные заведения. В результате скандала Гашека арестовали и отправили на гауптвахту в Борисполь, где он завершил повесть о приключениях бравого солдата Швейка.

Что случилось с "Семадени"

В 1907 году Бернард Семадени умер в возрасте 62 лет, оставив завещание, согласно которому его заведения не должны были закрываться, а бизнес следовало вести под его фамилией — будь то в Киеве или в других городах.

Кондитерские и фабрики перешли к детям Бернарда, а главным распорядителем бизнеса стала его вдова Элиза-Маргарита Семадени. В 1913 году фабрика на Большой Васильковской была расширена, а на Крещатике, 39 открыли новую кондитерскую сети. Но в 1914 году фабрику на Большой Васильковской, 12 пришлось продать.

Кафе напротив биржи продолжало работать, но с приходом большевиков его дела пошли на спад. Постоянные клиенты были представителями буржуазии, что сделало их врагами новой власти. В начале 1920-х фондовые биржи закрыли, а в 1925 году сеть "Семадени" прекратила свою работу.

Здание знаменитой кондитерской было уничтожено в сентябре 1941 года. Так завершилась история одной из самых легендарных кондитерских Киева, оставив после себя лишь сладкие воспоминания.

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