В киевском ЦУМе продают кольцо за миллион гривен. Чем оно особенное

Ювелирное изделие относится к особой коллекции

В киевском ЦУМе выставили на продажу кольцо с бриллиантом стоимостью 1 миллион 48 тысяч гривен. Украшение изготовлено из белого золота и имеет в центре большой прозрачный бриллиант весом более 5 каратов.

Камень в кольце особенный – он выращен в лаборатории и имеет идеально прозрачный, без примесей. Об этом сообщает один из киевских телеграмм-каналов, демонстрируя соответствующее видео.

Автор видео отмечает, что зря показал это перед 14 февраля — Днем святого Валентина.

Ювелирное изделие относится к особой коллекции mono. Общий вес кольца составляет почти 3 грамма. Покупатели могут заказать украшение любого размера, а также выбрать другой размер бриллианта – такие смены мастера выполнят в течение 10 дней.

К кольцу прилагается специальный сертификат, подтверждающий качество и характеристики бриллианта. Магазин доставит украшение бесплатно и упакует его в торжественную упаковку.

Следует отметить, что выращенные бриллианты по своим физическим и химическим свойствам не отличаются от натуральных камней. Единственное отличие заключается в происхождении – их создают в лабораторных условиях, что делает драгоценности более экологичными и доступными по сравнению с добываемыми бриллиантами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают букет цветов по космической цене. Его стоимость составляет 111899 гривен.