Забытая трагедия Корюковки: почему в СССР замалчивали самую жестокую карательную акцию гитлеровцев во всей Европе

В марте 1943 года оккупанты полностью "зачистили" поселок на Черниговщине, погибли 6700 человек, включая младенцев и немощных стариков

С лета 1941 года по осень 1944 года на территории Украины немецкие, венгерские и румынские карательные отряды уничтожили более 670 населенных пунктов с большей частью ее мирных жителей. Поселок Корюковка стал самым большим населенным пунктом на европейском континенте времен Второй мировой войны (1939—1945), который был полностью "зачищен" оккупантами. Они 1—2 марта и еще 9 марта 1943 года расстреляли и сожгли заживо практически всех жителей Корюковки; в общей сложности погибли примерно 6700 человек – от младенцев до немощных стариков, было сожжено 1390 домов.

По материалам Украинского института национальной памяти (УИНП), а именно областного отдела учреждения в Чернигове, возглавляемого ведущим специалистом Сергеем Бутко, приказ о карательной операции отдал начальник штаба 399-й главной полевой комендатуры в городе Конотоп Байер Бруно Франц, уроженец города Кассель. Отряд оккупантов (от 300 до 500 человек) состоял из немецких подразделений, военных 105-й легкой венгерской дивизии (венгры отличались особой жестокостью во время борьбы с партизанами и при обращении с местным населением на территории современных Черниговской и Сумской областей). Возглавляли операцию представители Зондеркоманды 4а из айнзатцгруппы "С" войск СС, которые участвовали в расстрелах почти 34 тысяч евреев в киевском Бабьем Яру 29—30 сентября 1941 года. Это было сознательное уничтожение мирного населения, которое оккупанты превратили в настоящий конвейер…

Так получилось, что на мировом и даже на всесоюзном уровне о Корюковской трагедии было практически неизвестно. Все слышали о советском символе кровавых преступлений оккупантов: белорусской Хатыни – 22 марта 1943 года в этом селе было уничтожено 149 человек. 10 июня 1942 года в чешском селе Лидице нацистами были убиты или впоследствии замучены в концлагере 320 человек; в греческом городке Калаврита и ближайших селах 13 декабря 1943 года были убиты 677 человек; во французском Орадур-сюр-Глане 10 июня 1944 года нацисты убили 642 человека.

Возникает вопрос, почему трагедия в Корюковке так и не стала известна хотя бы на уровне УССР? Максимум, что сделала советская власть, так это установила в 1977 году бронзовую композицию высотой почти пять метров с надписью "Памятник построен в честь героического сопротивления корюковчан немецко-фашистским захватчикам в 1943 году". И только в ноябре 2023 года, к 80-летию было изменено название на "Памятник жертвам Корюковской трагедии". А вот сопротивления корюковчане, мирные жители, не могли оказывать вооруженным оккупантам. Снова вопрос: могли ли им помочь славные красные партизаны?

Монумент в память о жертвах Корюковской трагедии

Как это было

Поселок городского типа (с 1923 г.), районный центр Корюковка находится в 100 км от областного центра – Чернигова. Недалеко — густые Корюковские леса, куда из соседней российской Брянщины в феврале 1943 года передислоцировалось большое партизанское объединение (от трех до пяти тысяч бойцов), которым командовал Алексей Федоров (в то время его замещал Николай Попудренко).

Бюст Николая Попудренко, одного из командиров партизанских отрядов на Черниговщине. Именно он командовал подразделениями, которые находились в 10—15 километрах от Корюковки во время "акции возмездия" в поселке

Интересно, что в разгар Голодомора – с апреля 1932 года до июля 1933-го – Федоров возглавлял Корюковский райсовет профсоюзов, а затем, до сентября 1941 года, почти три года был первым секретарем Черниговского обкома партии… И именно подотчетные ему отряды начали в конце февраля 1943 года сбор продовольствия и вооруженные акции против нацистов в селах близ Корюковки. В ответ оккупанты арестовали членов семей партизан. Николай Попудренко 27 февраля 1943 года отдал приказ освободить пленных и уничтожить гарнизон и полицейские участки… Гарнизон был разгромлен, освобождено до 50 пленных. Попудренко 2 марта отчитался об этой, как оказалось, "пирровой победе" в радиограмме в Москву.

Однако к тому времени в Корюковке уже второй день хозяйничали оккупанты, которые продолжали убивать местных жителей: людей загоняли в дома, которые поджигали огнеметами, а также расстреливали. Так, в здании местного ресторана было уничтожено до 500 корюковчан. Затем были сожжены практически все дома, а 9 марта оккупанты завершили свое черное дело. И все это время партизаны, которые действительно рвались в бой, потому что их заставы были всего в трех километрах от городка, так и не получили приказа от командования…

Руины Корюковки, 1947 год

Сергей Бутко писал: "Советская и российская официальная историография и пропаганда была и есть сосредоточена исключительно на победах СССР во Второй мировой войне, ее превосходстве среди союзников по антигитлеровской коалиции и, соответственно, на героизации собственных вооруженных сил, силовых структур, создании мифа о всенародной поддержке коммунистической власти. Именно поэтому тема преступлений против гражданского населения не была самодостаточным и отдельным направлением гуманистической направленности, ее упоминали как вспомогательное или прикладное средство изображения образа врага и необходимости его безусловного уничтожения. Дополнительным стимулом специального чествования памяти жертв отдельных преступлений против гражданского населения у коммунистического руководства СССР была необходимость сокрытия опасных для них исторических событий".

В действительности советская власть долгие годы замалчивала или искажала ход реальных событий в годы Второй мировой войны. В страшной трагедии Корюковки и ее мирных жителей значительную роль сыграло коммунистическое партизанское движение, выступавшее абсолютно послушным инструментом политики Советского Союза в отношении оккупированных нацистами и их союзниками территорий украинских этнических земель. Нацисты в свою очередь, после даже незначительных операций партизан, постоянно проводили карательные акции против гражданского населения, которые называли "возмездием".

"И преступление нацистов в Корюковке, и современные преступления россиян в Буче, Изюме, других оккупированных городах свидетельствуют об одинаковой преступной природе их организаторов — гитлеровского нацистского и путинского неонацистского режимов. Массовый террор против гражданского населения — то ли уничтожением сел, то ли ракетными ударами та убийствами — такие режимы используют с целью запугивания общества, его усмирения. Целенаправленное разрушение гражданской инфраструктуры российским агрессором является таким же преступлением против мирного населения, как и действия нацистов в годы Второй мировой войны", – сообщал Украинский институт национальной памяти.

Память о трагедии в Корюковке не ушла в небытие благодаря работе земляков из местного исторического музея и содействию УИНП. Вместе институт и музей издали уже более десяти книг на эту тему. И бой под Крутами, также состоявшийся на Черниговщине, и Корюковская трагедия являются национальными символами по защите Украины.