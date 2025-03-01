Забытая трагедия Корюковки: почему в СССР замалчивали самую жестокую карательную акцию гитлеровцев во всей Европе
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В марте 1943 года оккупанты полностью "зачистили" поселок на Черниговщине, погибли 6700 человек, включая младенцев и немощных стариков
С лета 1941 года по осень 1944 года на территории Украины немецкие, венгерские и румынские карательные отряды уничтожили более 670 населенных пунктов с большей частью ее мирных жителей. Поселок Корюковка стал самым большим населенным пунктом на европейском континенте времен Второй мировой войны (1939—1945), который был полностью "зачищен" оккупантами. Они 1—2 марта и еще 9 марта 1943 года расстреляли и сожгли заживо практически всех жителей Корюковки; в общей сложности погибли примерно 6700 человек – от младенцев до немощных стариков, было сожжено 1390 домов.
По материалам Украинского института национальной памяти (УИНП), а именно областного отдела учреждения в Чернигове, возглавляемого ведущим специалистом Сергеем Бутко, приказ о карательной операции отдал начальник штаба 399-й главной полевой комендатуры в городе Конотоп Байер Бруно Франц, уроженец города Кассель. Отряд оккупантов (от 300 до 500 человек) состоял из немецких подразделений, военных 105-й легкой венгерской дивизии (венгры отличались особой жестокостью во время борьбы с партизанами и при обращении с местным населением на территории современных Черниговской и Сумской областей). Возглавляли операцию представители Зондеркоманды 4а из айнзатцгруппы "С" войск СС, которые участвовали в расстрелах почти 34 тысяч евреев в киевском Бабьем Яру 29—30 сентября 1941 года. Это было сознательное уничтожение мирного населения, которое оккупанты превратили в настоящий конвейер…
Так получилось, что на мировом и даже на всесоюзном уровне о Корюковской трагедии было практически неизвестно. Все слышали о советском символе кровавых преступлений оккупантов: белорусской Хатыни – 22 марта 1943 года в этом селе было уничтожено 149 человек. 10 июня 1942 года в чешском селе Лидице нацистами были убиты или впоследствии замучены в концлагере 320 человек; в греческом городке Калаврита и ближайших селах 13 декабря 1943 года были убиты 677 человек; во французском Орадур-сюр-Глане 10 июня 1944 года нацисты убили 642 человека.
Возникает вопрос, почему трагедия в Корюковке так и не стала известна хотя бы на уровне УССР? Максимум, что сделала советская власть, так это установила в 1977 году бронзовую композицию высотой почти пять метров с надписью "Памятник построен в честь героического сопротивления корюковчан немецко-фашистским захватчикам в 1943 году". И только в ноябре 2023 года, к 80-летию было изменено название на "Памятник жертвам Корюковской трагедии". А вот сопротивления корюковчане, мирные жители, не могли оказывать вооруженным оккупантам. Снова вопрос: могли ли им помочь славные красные партизаны?
Как это было
Поселок городского типа (с 1923 г.), районный центр Корюковка находится в 100 км от областного центра – Чернигова. Недалеко — густые Корюковские леса, куда из соседней российской Брянщины в феврале 1943 года передислоцировалось большое партизанское объединение (от трех до пяти тысяч бойцов), которым командовал Алексей Федоров (в то время его замещал Николай Попудренко).
Интересно, что в разгар Голодомора – с апреля 1932 года до июля 1933-го – Федоров возглавлял Корюковский райсовет профсоюзов, а затем, до сентября 1941 года, почти три года был первым секретарем Черниговского обкома партии… И именно подотчетные ему отряды начали в конце февраля 1943 года сбор продовольствия и вооруженные акции против нацистов в селах близ Корюковки. В ответ оккупанты арестовали членов семей партизан. Николай Попудренко 27 февраля 1943 года отдал приказ освободить пленных и уничтожить гарнизон и полицейские участки… Гарнизон был разгромлен, освобождено до 50 пленных. Попудренко 2 марта отчитался об этой, как оказалось, "пирровой победе" в радиограмме в Москву.
Однако к тому времени в Корюковке уже второй день хозяйничали оккупанты, которые продолжали убивать местных жителей: людей загоняли в дома, которые поджигали огнеметами, а также расстреливали. Так, в здании местного ресторана было уничтожено до 500 корюковчан. Затем были сожжены практически все дома, а 9 марта оккупанты завершили свое черное дело. И все это время партизаны, которые действительно рвались в бой, потому что их заставы были всего в трех километрах от городка, так и не получили приказа от командования…
Сергей Бутко писал: "Советская и российская официальная историография и пропаганда была и есть сосредоточена исключительно на победах СССР во Второй мировой войне, ее превосходстве среди союзников по антигитлеровской коалиции и, соответственно, на героизации собственных вооруженных сил, силовых структур, создании мифа о всенародной поддержке коммунистической власти. Именно поэтому тема преступлений против гражданского населения не была самодостаточным и отдельным направлением гуманистической направленности, ее упоминали как вспомогательное или прикладное средство изображения образа врага и необходимости его безусловного уничтожения. Дополнительным стимулом специального чествования памяти жертв отдельных преступлений против гражданского населения у коммунистического руководства СССР была необходимость сокрытия опасных для них исторических событий".
В действительности советская власть долгие годы замалчивала или искажала ход реальных событий в годы Второй мировой войны. В страшной трагедии Корюковки и ее мирных жителей значительную роль сыграло коммунистическое партизанское движение, выступавшее абсолютно послушным инструментом политики Советского Союза в отношении оккупированных нацистами и их союзниками территорий украинских этнических земель. Нацисты в свою очередь, после даже незначительных операций партизан, постоянно проводили карательные акции против гражданского населения, которые называли "возмездием".
"И преступление нацистов в Корюковке, и современные преступления россиян в Буче, Изюме, других оккупированных городах свидетельствуют об одинаковой преступной природе их организаторов — гитлеровского нацистского и путинского неонацистского режимов. Массовый террор против гражданского населения — то ли уничтожением сел, то ли ракетными ударами та убийствами — такие режимы используют с целью запугивания общества, его усмирения. Целенаправленное разрушение гражданской инфраструктуры российским агрессором является таким же преступлением против мирного населения, как и действия нацистов в годы Второй мировой войны", – сообщал Украинский институт национальной памяти.
Память о трагедии в Корюковке не ушла в небытие благодаря работе земляков из местного исторического музея и содействию УИНП. Вместе институт и музей издали уже более десяти книг на эту тему. И бой под Крутами, также состоявшийся на Черниговщине, и Корюковская трагедия являются национальными символами по защите Украины.