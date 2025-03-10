День Государственного Гимна Украины: патриотические поздравления в открытках и картинках

Сейчас, во время великой войны в Украине, этот праздник приобретает гораздо более глубокое значение.

Каждый год 10 марта мы отмечаем важный государственный праздник – День Государственного Гимна Украины. Это не просто очередная дата в календаре, а напоминание о словах, ставших символом нашей силы, несокрушимости и веры. Поэтому важно поздравить каждого украинца с этим праздником.

Слова гимна Украины написал Павел Чубинский еще в 1862 году, а музыку создал Михаил Вербицкий. Уже более 160 лет это произведение поддерживает украинцев в тяжелые моменты истории. Это песня, которую пели во время освободительной борьбы, на Майдане, на фронте, на арене побед и у подножия потерь. Это песня, которая звучит каждое утро в 9:00, когда мы вспоминаем тех, кто погиб за нашу свободу и независимость.

Сегодня, когда украинцы держат оборону на поле боя, когда мы ежедневно доказываем миру, что свобода — наша высшая ценность, слова Гимна звучат особенно сильно. Украинцы демонстрируют, что фраза "душу и тело мы положим за нашу свободу" — не просто слова из куплета, а реальность каждого дня.

Поэтому сейчас так важно поздравить друг друга с Днем Государственного гимна. Потому что этот день – о нас всех. О нашей непокорности, о тех, кто борется, и тех, кто ждет. Об Украине, которая была, есть и будет. "Телеграф" собрал для вас красивые открытки, чтобы вы могли прислать их всем знакомым украинцам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что отмечаем и что празднуем в марте. Мы подготовили календарь праздников на первый месяц весны.