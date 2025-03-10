День Державного Гімну України: патріотичні привітання у листівках та картинках

Зараз, під час великої війни в Україні, це свято набуває набагато глибшого значення

Щороку 10 березня ми відзначаємо важливе державне свято — День Державного Гімну України. Це не просто чергова дата в календарі, а нагадування про слова, які стали символом нашої сили, незламності та віри. Тому важливо привітати кожного українця з цим святом.

Слова гімну України написав Павло Чубинський ще в 1862 році, а музику створив Михайло Вербицький. Вже понад 160 років цей твір підтримує українців у найважчі моменти історії. Це пісня, яку співали під час визвольних змагань, на Майдані, на фронті, на арені перемог і біля підніжжя втрат. Це пісня, яка лунає щоранку о 9:00, коли ми згадуємо тих, хто загинув за нашу свободу та незалежність.

Сьогодні, коли українці тримають оборону на полі бою, коли ми щодня доводимо світові, що свобода — наша найвища цінність, слова Гімну звучать особливо сильно. Українці демонструють, що фраза "душу й тіло ми положим за нашу свободу" — не просто слова з куплета, а реальність кожного дня.

Тому зараз так важливо привітати одне одного з Днем Державного Гімну. Бо цей день — про нас усіх. Про нашу нескореність, про тих, хто бореться, і тих, хто чекає. Про Україну, яка була, є і буде. "Телеграф" зібрав для вас красиві листівки, щоб ви могли надіслати їх усім знайомим українцям.

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