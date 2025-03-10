С Днем Государственного гимна Украины 2025: самые лучшие открытки и картинки

10 марта в Украине отмечается важный национальный праздник

Сегодня, 10 марта, Украина отмечает День Государственного гимна — одного из ключевых символов страны. Этот праздник был установлен Кабинетом Министров 7 декабря 2021 года, а сам гимн официально утвержден Верховной Радой 6 марта 2003 года.

В 2003 году законопроект "О Государственном Гимне Украины", внесенный президентом Леонидом Кучмой, получил поддержку 334 народных депутатов из 433. Против проголосовали 46 парламентариев, а фракции Социалистической и Коммунистической партий не приняли участия в голосовании.

С тех пор композиция "Ще не вмерла України і Слава, і Воля" на музыку Михаила Вербицкого стала одним из ключевых символов нашего государства — наряду с флагом и гербом.

В честь национального праздника "Телеграф" подготовил красивые, патриотические открытки и картинки со словами украинского гимна, которые вы можете отправить своим близким и простым знакомым в сети.

Напомним, что в первом месяце весны есть множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на март 2025 года.