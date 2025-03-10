З Днем Державного гімну України 2025: найкращі листівки і картинки

10 березня в Україні відзначається важливе національне свято

Сьогодні, 10 березня, Україна відзначає День Державного гімну – одного із ключових символів країни. Це свято було встановлено Кабінетом Міністрів 7 грудня 2021 року, а сам гімн офіційно затверджено Верховною Радою 6 березня 2003 року.

2003 року законопроєкт "Про Державний Гімн України", внесений президентом Леонідом Кучмою, отримав підтримку 334 народних депутатів із 433. Проти проголосували 46 парламентаріїв, а фракції Соціалістичної та Комуністичної партій не взяли участі у голосуванні.

З того часу композиція "Ще не вмерла України і Слава, і Воля" на музику Михайла Вербицького стала одним із ключових символів нашої держави — поряд із прапором та гербом.

На честь національного свята "Телеграф" підготував гарні, патріотичні листівки та картинки зі словами українського гімну, які ви можете надіслати своїм близьким та простим знайомим у мережі.

Нагадаємо, що у першому місяці весни є безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на березень 2025 року.