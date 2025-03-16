Церковный праздник 16 марта: что запрещено делать сегодня, чтобы не обеднеть

Следуйте важным традициям и запретам этого дня

В воскресенье, 16 марта православные и греко-католики чтят память святителя Григория Паламы и отмечают Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 29 марта.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Григорий Палама был архиепископом Фессалоникийского, византийского богослова и защитником исихазма. Он известен как автор учения о Фаворском свете, в котором он доказывал, что человек может приобщиться к нетварной Божественной энергии через молитву и очищение сердца. Его труды легли в основу исихазма – духовной практики, связанной с безмолвной Иисусовой молитвой. Это учение было утверждено Церковью на Константинопольских соборах XIV века.

В этот же день чтят память преподобных Киево-Печерских святых, прославленных в лике соборной святости. Они вели подвижническую жизнь в Киево-Печерской лавре — строго постились, молились, трудились и стремились к духовному совершенству.

Что можно делать 16 марта:

Сегодня нужно обращаться с молитвами к святым и просить их о мире и наставлении на верный путь. К святителю Григорию Паламе часто обращаются за помощью в трудных ситуациях;

В этот день можно наводить порядок в доме – уборка в воскресенье допустима, если она не связана с тяжёлым трудом.

Печь хлеб или готовить постные блюда – раньше в этот день хозяйки начинали готовить овсяный кисель, который символизировал весну и достаток.

Что нельзя делать 16 марта:

В этот день не стоит ругаться и конфликтовать, иначе ссоры могут надолго затянуться;

Заниматься тяжелым физическим трудом без необходимости – если можно отложить, лучше посвятить день молитве и размышлениям.

Нельзя лениться и бездельничать – считается, что 16 марта закладывает основу для всей весны, и если провести день в праздности, год будет неудачным.

Не выбрасывают остатки еды – особенно хлеб, чтобы не накликать голод и бедность.

Не оставляют грязную посуду на ночь – в народе верили, что это привлекает несчастья.

Женщинам не советовали начинать рукоделие – верили, что работа "не пойдёт", а вещи быстро испортятся.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников мы будем отмечать в марте 2025 года. Мы подготовили для вас календарь событий.