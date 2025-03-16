Церковне свято 16 березня: що заборонено робити сьогодні, щоб не збідніти

Дотримуйтесь важливих традицій і заборон цього дня

У неділю, 16 березня православні та греко-католики вшановують пам’ять святителя Григорія Палами та відзначають Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 29 березня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Григорій Палама був архієпископом Фессалонікійського, візантійського богослова та захисником ісіхазму. Він відомий як автор вчення про Фаворське світло, в якому він доводив, що людина може долучитися до нетварної Божественної енергії через молитву та очищення серця. Його праці лягли в основу ісихазму – духовної практики, пов’язаної з безмовною Ісусовою молитвою. Це вчення затверджено Церквою на Константинопольських соборах XIV століття.

Цього ж дня вшановують пам’ять преподобних Києво-Печерських святих, уславлених у лику соборної святості. Вони вели подвижницьке життя в Києво-Печерській лаврі — суворо дотримувалися посту, молилися, працювали та прагнули духовної досконалості.

Що можна робити 16 березня:

Сьогодні потрібно звертатися з молитвами до святих і просити їх про мир і настанову на вірний шлях. До святителя Григорія Палами часто звертаються за допомогою у важких ситуаціях;

У цей день можна наводити лад у будинку – прибирання в неділю допустиме, якщо воно не пов’язане з важкою працею.

Пекти хліб чи готувати пісні страви – раніше цього дня господині починали готувати вівсяний кисіль, який символізував весну та достаток.

Що не можна робити 16 березня:

Цього дня не варто лаятися та конфліктувати, інакше сварки можуть надовго затягнутися;

Займатися важкою фізичною працею без необхідності – якщо можна відкласти, краще присвятити день молитві та роздумам.

Не можна лінуватися і ледарювати – вважається, що 16 березня закладає основу для всієї весни, і якщо провести день у ледарстві, рік буде невдалим.

Заборонено викидати залишки їжі – особливо хліб, щоб не накликати голоду та бідності.

Не можна залишати брудного посуду на ніч – у народі вірили, що це залучить в життя нещастя.

Жінкам не радили починати рукоділля – вірили, що робота не піде, а речі швидко зіпсуються.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки свят ми відзначатимемо у березні 2025 року. Ми підготували для вас календар подій.