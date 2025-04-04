Милованов рассказал, что делает нас наркоманами

Люди замечают у себя навязчивые мысли и потерю контроля

Активные пользователи ChatGPT после длительного использования замечают у себя навязчивые мысли, потерю контроля. Это напоминает настоящую ломку зависимых людей.

Об этом пишет украинский экономист, специалист по макроэкономике и теории игр Тимофей Милованов. По его словам, изменения самочувствия пользователей начали фиксировать OpenAI и MIT Media Lab

"ChatGPT делает вас наркоманом", — говорит Милованов.

Он объясняет, что во время длительного общения с искусственным интеллектом он может превращаться в воображаемого друга. Активные пользователи ChatGPT чаще других испытывают одиночество и реагируют на минимальный стресс поразительным изменением поведения.

"Текстом люди говорят более эмоционально, больше ощущений и откровенности, чем голосом", — добавляет экономист.

Милованов подчеркнул, что меньшую эмоциональную привязанность к чату имеют люди, которые рассказывают больше личного ИИ, делятся мыслями и переживаниями. А те, кто проводит с ChatGPT брейнштормы или просят советы более привязаны.

Напомним, ИИ может сделать перестановку в квартире за несколько минут. Теперь сменить интерьер с минимальными вложениями можно с помощью современных технологий.

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