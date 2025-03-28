Сдается почти за полмиллиона в месяц: как выглядит дом, где прятался Медведчук в Киеве
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До своего ареста в 2022 году кум Путина скрывался в роскошном особняке
Лидер запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук сейчас находится в России и там его считают "большим неудачником". После полномасштабного вторжения бывший нардеп находился в одном из особняков Киева, где скрывался от ареста СБУ.
Сейчас этот дом свободно сдается за сумму, которая для большинства украинцев является неподъемной. "Телеграф" рассказывает, как выглядят хоромы, в которых, находясь в розыске, прятался Медведчук.
Дом за 10 тысяч долларов в месяц
В опубликованных СБУ показаниях охранник, более 20 лет работавший на кума Путина, сообщил, что политик после вторжения РФ находится в Киеве, в доме по адресу Яслинская 11в, рядом с Протасовым Яром.
В объявлении, опубликованном на сайте alpharealty 6 февраля 2025 года, сообщается, что это уютный участок в почти 7 соток (772 квадратных метров) с просторной зеленой лужайкой, стильным ландшафтным дизайном, большой террасой и удобной зоной для барбекю.
Дом построен из высококачественных натуральных материалов, оснащен дорогой мебелью и техникой. Там есть просторная гостиная с обеденной зоной, камином и панорамными окнами с видом на внутренний двор с ухоженным садом, а большая кухня дополнена хозяйственным помещением.
В доме есть спальня с собственной террасой, гардеробной и просторным санузлом с ванной и душевой.
Также есть 3 детские комнаты, два больших санузла с ванной и душевой, а также дополнительные санузлы на первом этаже и в подвальной части. Всего особняк насчитывает 7 комнат.
Гараж рассчитан на два автомобиля, а на территории есть место для парковки еще трех машин. Сдается этот чудо-дом за 10 тысяч долларов в месяц, или же 415,5 тысячи гривен.
Ранее мы писали о доме беглого Николая Азарова. Оказывается, он выставил на продажу особняк, находясь в Москве в 2022 году. Также "Телеграф" показывал поместье Леонида Кравчука в Конча-Заспе.