Пасха 2025 в Киеве: где освятить пасхальную корзину – список храмов ПЦУ по районам

Где удобнее всего освятить пасхальную корзину 20 апреля в вашем районе Киева

Величественное торжество Христова Воскресения — Пасха — остается краеугольным камнем христианской веры и одним из самых светлых духовных праздников. Это событие олицетворяет триумф жизни над смертью через воскресение Иисуса Христа после распятия.

В свете реформирования церковного календаря в Украине, многие верующие интересуются: повлияют ли эти изменения на дату празднования Пасхи? Ответ однозначный — никоим образом. Пасхалия определяется по особым каноническим расчетам, независимо от календарной реформы, поэтому дата Воскресения остается переменной каждый год.

Однако, 2025 год ознаменуется небудничным событием в религиозной жизни — восточная и западная христианские традиции будут отмечать Пасху одновременно, 20 апреля. Подобный синхронизм христианских конфессий случается крайне редко, что делает предстоящее празднование по-настоящему исключительным.

Для киевлян и гостей столицы, которые придерживаются православной традиции освящения пасхальных корзин, храмы Православной Церкви Украины откроют свои двери. "Телеграф" собрал самые популярные локации по районам столицы. Но накануне праздника рекомендуем отслеживать обновленные расписания богослужений и время освящения пасхальных наборов в конкретных приходах вашего района.

Шевченковский район

Расположенный практически в самом сердце Киева, Шевченковский район неразрывно связан с историей города. Согласно преданиям, именно на Старокиевской горе, находящейся на территории этого района, апостол Андрей установил крест. А через знаменитые Золотые ворота в направлении Софийской площади в город въезжал Богдан Хмельницкий.

Шевченковский район лидирует по количеству объектов культурного наследия – 1374. Поэтому каждый, кто хотя бы единожды посетит Киев, непременно должен прогуляться по этим легендарным местам.

Локации для освящения пасхальных угощений в Шевченковском районе:

Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор города Киева (бульвар Тараса Шевченко, 20);

Свято-Николаевский храм на Татарке ПЦУ (ул. Нагорная, 1);

Михайловский Златоверхий монастырь (ул. Трехсвятительская, 8).

Печерский район

Печерский район представляет собой элитную центральную часть Киева площадью 20 км². На его территории расположен Центральный ботанический сад и множество культурных учреждений – от музеев и театров до библиотек, филармонии и художественных галерей.

Особенность Печерского района – гармоничное соседство исторических зданий с современными небоскребами, а также многочисленные древние памятники, скрытые в уютных двориках и парковых зонах. Здесь сконцентрирована основная деловая и развлекательная инфраструктура города.

Локации для освящения пасхальных корзин в Печерском районе:

Михайловская церковь при Александровской больнице (ул. Шелковичная, 39/1);

Свято-Михайловская церковь Выдубицкого монастыря (ул. Выдубицкая, 41-в);

Церковь Пророка Даниила (территория Выдубицкого монастыря, ул. Выдубицкая, 40);

Храм Святого преподобного Серафима Саровского чудотворца (бульвар Леси Украинки, 25);

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на территории военного госпиталя (пер. Лабораторный).

Голосеевский район

Голосеевский район образовался после административной реформы сентября 2001 года. Он расположен в юго-западной части столицы Украины на правобережье Днепра. Территориальные границы района простираются практически от самого Крещатика до южных и западных окраин Киева.

Места для освящения пасхальных корзин в Голосеевском районе:

Храм святых мучеников Бориса и Глеба (ул. Василия Касияна, 2а/1; метро "Ипподром");

Спасо-Преображенский собор (ул. Самойла Кошки, 3-а);

Храм Вознесения Господня (на территории Байкового кладбища, ул. Байковая, 6);

Религиозные объекты ПЦУ в музее Пирогово: Церковь св. Архистратига Михаила, Церковь св. мученицы Параскевы-Пятницы, Церковь святителя Николая Мирликийского (ул. Академика Тронько, 1);

Храм Святого Николая ПЦУ (ул. Новопироговская, 25-а).

Святошинский район

Святошинский район, ранее бывший отдельным поселением Святошино, получил статус полноценного района Киева только в 2001 году. Его протяженность составляет более 12 км.

Этот район считается одним из самых зелёных в столице и славится своими вековыми деревьями. На его территории расположено 6 парковых зон общей площадью 65,75 гектаров.

Места для освящения пасхи в Святошинском районе:

Храм-часовня святого Николая Святоши (бульвар Академика Вернадского, 85);

Приход "Введение во храм Пресвятой Богородицы" (бульвар Ромена Роллана, 10-а);

Церковь Святой Троицы ПЦУ (ул. Работничья, возле дома №115);

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Якуба Коласа, 27-а);

Храм Животворящего Источника/Казанской иконы Божьей Матери (ул. Симиренко, 12);

Храм Святого Духа (ул. Генерала Наумова, 68).

Подольский район

Подольский район, раскинувшийся на левобережье Днепра, известен богатым историческим наследием и многочисленными архитектурными памятниками, что делает его уникальным местом на карте Киева. За многовековую историю Подол многократно страдал от природных бедствий и пожаров, что приводило к его перепланировке.

В результате реконструкций характерными особенностями современного Подола стали прямые улицы и увеличенные кварталы. Но именно здесь сосредоточено самое большое количество храмов в городе.

Локации для освящения пасхальных угощений в Подольском районе:

Православная Церковь Украины-ПЦУ Храм Св. Николая Притиска (ул. Хорива, 5-а);

Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14);

Приход Великомученника Юрия Победоносца ПЦУ (бульвар Кольцова, 15, к. 356);

Церковь Покрова Богородицы ПЦУ (ул. Светлицкого, 30/20-а);

Свято-Покровская Подольская Церковь (ул. Покровская, 7);

Церковь Успения Богородицы Пирогощи (Контрактовая площадь, 1);

Церковь Николая Набережного (ул. Григория Сковороды, 12/8);

Церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь, 2);

Храм Святителя Николая на Татарке (ул. Нагорная, 1);

Церковь Святого Духа в Киево-Могилянской Академии (ул. Григория Сковороды, 2);

Храм Святителя Чудотворца Николая на воде (ул. Набережно-Крещатицкая, 8-a).

Дарницкий район

Дарницкий район, основанный в 1935 году, был первым левобережным районом Киева. История поселений на этой территории уходит корнями в III-II тысячелетие до нашей эры. Сегодняшняя Дарница отличается контрастным ландшафтом – промышленные комплексы и жилые высотки соседствуют более чем с 200 гектарами зеленых насаждений и многочисленными водоемами.

Локации для освящения пасхи в Дарницком районе:

Храм святых апостолов Петра и Павла Православной Церкви Украины (проспект Николая Бажана, 1);

РГ Прихода Рождества Пресвятой Богородицы — Позняки (проспект Григоренко, 28-г);

Храм Почаевской иконы божией матери ПЦУ (ул. Бориспольская 30-а);

Храм Святого Николая (напротив "АТБ" по ул. Евгения Харченко, 39).

Деснянский район

Троещина и Лесной массив формируют Деснянский район – самый густонаселенный в столице. Площадь района составляет 148 кв. км, что сопоставимо с территорией целого Львова. Современный Деснянский район представляет собой плотно застроенную зеленую зону с многочисленными парками, скверами и местами отдыха. Именно здесь находится мурал "Воля" на стене 24-этажного здания – самый высокий в Европе и один из крупнейших в мире, созданный итальянским художником под псевдонимом "2501".

Места для освящения пасхальных корзин в Деснянском районе:

Церковь Святого Иоанна Предтечи (ул. Александры Экстер, 7);

Церковь Всех Святых ПЦУ (проспект Красной Калины, 4).

Днепровский район

Днепровский район на левом берегу Днепра, включает в себя знаменитые Труханов остров, Гидропарк и Русановскую набережную. В общей сложности в районе насчитывается 53 водных объекта, а более 20% его территории занимают зеленые зоны. Этот район характеризуется высокой плотностью застройки и считается одним из самых густонаселенных в столице.

Локации для освящения пасхальных корзин в Днепровском районе:

Больничный Храм Святителя Николая Чудотворца ПЦУ (ул. Черных Запорожцев, 26);

Часовня Тихвинской иконы Божией Матери ПЦУ (Дарницкий бульвар, 11-а).

Оболонский район

Расположенный в северной части города на правобережье Днепра, этот район, согласно одной из легенд, стал отправной точкой формирования Киева. Основанный в 1975 году как Минский район, в 2001 году он был переименован в Оболонский с присоединением территории Пущи-Водицы. Оболонь считается самым молодым районом Киева.

Места для освящения пасхи в Оболонском районе:

Церковь Иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" ПЦУ (ул. Героев полка "Азов", 6-а).

Соломенский район

Долгое время Соломенка оставалась предместьем Киева и лишь в 1910 году полностью вошла в городскую черту. К ней были присоединены поселки Верхняя и Нижняя Соломенка, Батыева Гора и Протасов Яр.

Современный Соломенский район представляет собой гармоничное сочетание исторической застройки и новых жилых комплексов, небольших церквей и величественных храмов, площадей и развлекательных центров.

Места для освящения пасхальных корзин в Соломенском районе:

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ (ул. Каменяров, 13-15);

Храм Покрова Богородицы на Соломенке (ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1);

Приход Святого Иоанна Крестителя (ул. Гарматная, 37).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пасхальное поздравление не ограничивается днем религиозного праздника. Православная традиция учит здороваться словами "Христос воскрес!" от Пасхи до Вознесения Господня.