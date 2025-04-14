Каст нового серіалу про "Гаррі Поттера" оголошено: хто зіграє головні ролі й чому вибір актора на роль Снейпа спричинив суперечки

Не всіх акторів прийняли доброзичливо

HBO офіційно підтвердило акторський склад довгоочікуваного телесеріалу за книжками Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Роль Альбуса Дамблдора виконає Джон Літгоу, Мінерву Макґонеґел — Джанет МакТір, Северуса Снейпа — Паапа Ессієду, а Рубеуса Геґріда — Нік Фрост.

Про це повідомило видання Newsweek, уточнивши, що премʼєра першого сезону адаптації запланована на 2026 рік. Серед акторів також: Люк Таллон у ролі професора Квірела та Пол Вайтгаус у ролі Арґуса Філча. Загалом серіал планують створювати протягом 10 років.

Альбуса Дамблдора зіграє Джон Літгоу — 79-річний американський актор, відомий своїми театральними, телевізійними та кіноролями. Він — лауреат "Еммі", "Тоні", "Золотого глобуса", а також почесний доктор Гарварду. У його фільмографії — десятки стрічок і серіалів, серед яких "Третя планета від Сонця", "Корона" та "Світанкова зона".

Джон Літгоу

Образ професорки Мінерви Макґонеґел втілить англійська акторка Джанет МакТір, володарка "Тоні", "Золотого глобуса", лауреатка премії Лоуренса Олівʼє. Вона відома своєю роллю у "Гамлеті", а також виступами в таких серіалах, як "Озарк", "Джессіка Джонс" і "Шляхетна жінка". МакТір має два "Оскарівські" номінації за фільми "Посвячений" та "Таємничий Альберт Ноббс".

Джанет МакТір

Рубеуса Геґріда зіграє британський актор Нік Фрост, найбільш відомий за участю у фільмах з трилогії "Три смаки Cornetto" — "Зомбі на ім’я Шон", "Круті фараони", "Кінець світу". Також він грав у серіалах "Закумарені" та "Шукачі правди", а у фільмі "Прибулець Павел" виступив співсценаристом.

До акторського складу також увійшли Люк Таллон — професор Квірел — і Пол Вайтгаус у ролі шкільного сторожа Арґуса Філча. Обидва мають багаторічний акторський досвід на телебаченні та в театрі.

Найбільше суперечок в мережі спричинив вибір актора на роль Северуса Снейпа. Його зіграє Паапа Ессієду — британський актор театру й телебачення, відомий за участю в серіалах "Я можу знищити тебе", "Банди Лондона", "Чорне дзеркало" та "Проєкт Лазарус". Власник нагород Ian Charleson Awards та Independent Spirit Award, номінант на премії "Еммі" та BAFTA.

Водночас у соціальних мережах розгорілася дискусія щодо зовнішньої відповідності актора образу, описаному в книгах. Частина користувачів назвала це прикладом кастингу "заради інклюзивності", тоді як інші закликають дочекатися виходу серіалу, щоби оцінити акторську гру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що авторка популярної серії книг про хлопчика-чарівника, британська письменниця Джоан Роулінг заявила, що планує написати ще шість книжок. Над однією з них вона вже працює.