С Пасхой 2025 года! Самые красивые открытки для поздравления родных и близких

Обязательно поздравьте родных со светлым праздником Пасхи

Пасха – это не просто праздник, когда мы печем паски, красим яйца, а затем освящаем их в церкви. Это день, когда мы отмечаем победу света над тьмой и жизни над смертью. В этот день так хочется сказать тёплые слова тем, кого мы любим.

Пасхальная открытка — это как маленький лучик солнца, приносящий радость. Поэтому обязательно пришлите поздравительную картинку своим родным и близким – так вы точно поднимете им настроение и зарядите позитивом на целый день.

Особенно сейчас, когда многие украинцы — вдали от дома, в окопах, эвакуации или потеряли близких, важно поздравить их со светлым праздником и пожелать мира, благополучия и благословения Божия.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые картинки и открытки с Пасхой 2025 года, чтобы вы могли поздравить родных и близких. Мы подготовили для вас самые теплые картинки.

Раньше "Телеграф", как правильно называть ночную Пасхальную службу. Многие думают, что "всенощная", но это не так.