Назвал День Конституции "позором" и был подстрелен в Крыму: где сейчас украинофоб-предатель Олег Царев

Хотел "навести порядок" в Киеве, а теперь осужден в Украине

В Украине Олег Царев входил в состав фракции "Партии регионов" и баллотировался на пост президента на внеочередных выборах 2014 года. В настоящее время он числится в розыске по уголовным обвинениям в государственной измене из-за коллаборационизма с Россией.

Родился предатель 2 июня 1970 года в Днепропетровске (ныне — Днепр). Окончил Московский инженерно-физический институт, а с 1992 года работал в бизнесе. Затем перешел в политику. С 2002 по 2014 год был нардепом-регионалом при Януковиче. Занимал различные должности в парламентских комитетах, включая вопросы собственности и налоговой политики.

Как Олег Царев становился предателем

В июне 2013 года политик заявил, что, по его мнению, День Конституции Украины нельзя считать праздником — он назвал его "днем позора" для украинского народа. В том же году хотел восстановить памятник Столыпину — угнетателя украинского языка и культуры.

Осуждал Революцию достоинства. 16 января 2014 года поддержал "диктаторские законы", которые существенно ограничивали гражданские свободы в Украине. "Страна мне нравится все больше и больше", — сказал тогда предатель Мустафе Наему. 18 февраля Царев заявил: "В течение часа будет зачищен Майдан. После того, как мы наведем порядок в Киеве, мы приведем его по всей стране".

В апреле 2014 года во время встречи с пророссийскими активистами в захваченной Донецкой ОГА заявил о своей готовности возглавить так называемое "Юго-Восточное движение" и стать лидером сепаратистов. Уже в мае ГПУ направила в Верховную Раду представление о лишении его депутатского мандата, а также о лишении неприкосновенности.

В эфире hromadske Царев не смог дать корректный ответ на вопрос журналиста Романа Скрипина о том, когда началась Вторая мировая война. По мнению Царева, война началась не в 1939 году, а в 1941 году.

Был объявлен в международный розыск. В июне 2014 года украинофоб был объявлен "спикером парламента Новороссии" — проекта, продвигаемого пророссийскими силами. Позднее он также стал членом созданного в Москве "Комитета спасения Украины", в который вошли экс-чиновники времен Януковича.

3 июня 2014 года Верховная Рада дала разрешение на привлечение Царева к уголовной ответственности, его задержание и арест. Однако вскоре он был освобожден. В июле стало известно, что политик сбежал из Украины в Крым.

Царев и "зеленые человечки"

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году активно снимался в российских пропагандистских роликах на захваченных территориях Киевской области и призывал украинские города сдаваться российским войскам. Например, предложил сдать Кривой Рог, на что получил резкий ответ от мэра Александра Вилкула.

В мае 2023 года СБУ сообщила о подозрении в госизмене Царева за то, что он сотрудничал с руководством Минобороны РФ после полномасштабного вторжения. Он передавал врагу информацию о последствиях ракетных ударов по Украине. В октябре на Царева было совершено покушение в оккупированном Крыму. Он получил тяжелые ранения и находился в реанимации. Новость о ранении Царева вызвала бурную реакцию в сети.

Еще в 2015 году ГПУ инициировала процедуру заочного осуждения Царева. В марте 2023 года Киевский апелляционный суд дал предварительный приговор, согласно которому Царев был приговорен к 12 годам тюрьмы.

2 февраля 2024 года суд постановил арестовать имущество Царева на сумму почти 500 миллионов гривен, включая квартиру в центре Днепра, земельный участок в Киевской области, а также два имущественных комплекса на территории временно оккупированного Крыма — санаторий Кирова и музей "Усадьба княгини Барятинской". В ноябре его заочно приговорили к 8 годам лишения свободы за финансирование вооруженной агрессии РФ против Украины.

В 2025 году Царев признал, что российская стратегия захвата Киева "за три дня" провалилась из-за недооценки украинского сопротивления. Предатель фактически обвинил диктатора Путина во лжи с его "все идет по плану".

Где сейчас Олег Царев

Сейчас он скрывается на территории страны-агрессорши и продолжает заниматься пропагандисткой и антиукраинской деятельностью. Ранее мы писали, что известно о жене Олега Царева и как она выглядит.