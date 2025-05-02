Пішов стопами Трампа? Найкращі меми про напад на Стерненка

Волонтер отримав кульове поранення під час замаху

Замах на життя відомого українського активіста та волонтера Сергія Стерненка сколихнув мережу. Українці вже створили чимало дотепних мемів, у яких не обійшли стороною попередні напади та роботу українських спецслужб.

"Телеграф" зібрав найкращі меми. Зауважимо, що Стерненко отримав кульове поранення, його прооперували і наразі життю волонтера нічого не загрожує.

Найбільшу кількість мемів створювали на тему того, що це не перший напад на Стерненка. Ба більше, у травні 2018 року він завдав смертельного поранення нападнику від чого той загинув. Саме через це люди і жартували, бо хтось з нападників у в'язниці, а хтось — "на тому світі".

В день нападу багатьох людей обурив той факт, що Служба безпеки України (СБУ) та інші відповідні структури нібито не своєчасно запобігли нападу. Однак у мережі вже знайшли відповіді на це, зауваживши і на кількості вдалих ліквідацій генералів в Росії. Була у мемах у відсилка до нападу на президента США Дональда Трампа.

Також жартували і щодо самої нападниці, яка виявилась жінкою у рожевій кофтині. Хтось порівняв її з ексдепутаткою Надією Савченко і не забули додати на зображення експрезидента України Петра Порошенка.

Окрім того, українці зазначили, що в день нападу на Стерненка, 1 травня, зранку стало відомо, що Україна підписала угоду про корисні копалини з США і після цього відбулось кілька гучних подій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з’явились перші фото Стерненка з лікарні та подробиці про його стан.