Удача отвернется на целый год: что строго запрещено делать в День святых жен-мироносиц 2025

Постарайтесь придерживаться главных традиций и запретов

В воскресенье, 4 мая, чтится память жен-мироносиц. Этот праздник имеет плавающую дату, поскольку привязан к Пасхе, которая в 2025 году отмечалась 20 апреля. Чтобы в этот день не навлечь на себя беды, важно придерживаться определенных запретов и традиций.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать, что строго запрещено делать 4 мая. Постарайтесь прислушиваться к этим советам!

Этот православный праздник отмечается в третье воскресенье после Пасхи. Он посвящен женщинам, которые первыми пришли к гробу Иисуса Христа и стали свидетелями его Воскресения. Этот праздник считается особым поводом для почитания всех женщин.

Что можно делать 4 мая в День жен-мироносиц:

В этот день принято молиться о здоровье, душевном покое и благополучии близких женщин — матерей, сестер, бабушек и жен;

В такой праздник стоит совершать добрые дела, по возможности помочь кому-то словом или делом;

Этот праздник называют церковным женским днем, поэтому принято дарить любимым женщинам цветы, говорить теплые слова и проявить к ним свою заботу.

Что можно и нельзя делать в День жен-мироносиц

Что нельзя делать 4 мая в День жен-мироносиц:

В этот день строго запрещено ссориться, особенно с женщинами. Считается, что конфликт в этот праздник принесет разлад и затянет череду неудач;

Нельзя обижать женщин, потому что можно лишиться поддержки судьбы;

Не стоит игнорировать просьбы о помощи. Отказ может "перекрыть" поток удачи на весь ближайший год;

Поступки, связанные с предательством, неблагодарностью или обманом в этот день могут привести к плохим последствиям.

Сегодня нельзя жаловаться и унывать, потому что негатив притягивает неудачи, а День жен-мироносиц — это светлый и мирный праздник.

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