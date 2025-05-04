Успіх відвернеться на цілий рік: що суворо заборонено робити в День святих жінок-мироносиць 2025

Постарайтеся дотримуватись головних традицій та заборон

У неділю, 4 травня, вшановується пам’ять жінок-мироносиць. Це свято має плаваючу дату, оскільки прив’язане до Великодня, який у 2025 році відзначався 20 квітня. Щоб у цей день не викликати лиха, важливо дотримуватися певних заборон і традицій.

"Телеграф" вирішив нагадати історію свята, а також розповісти, що суворо заборонено робити 4 травня. Постарайтеся прислухатися до цих порад!

Це православне свято відзначається у третю неділю після Великодня. Він присвячений жінкам, які першими прийшли до труни Ісуса Христа і стали свідками його Воскресіння. Це свято вважається особливим приводом для шанування всіх жінок.

Що можна робити 4 травня в День жінок-мироносиць:

Цього дня заведено молитися за здоров’я, душевний спокій та добробут близьких жінок — матерів, сестер, бабусь та дружин;

У таке свято варто робити добрі справи, по можливості допомогти комусь словом чи ділом;

Це свято називають церковним жіночим днем, тому заведено дарувати коханим жінкам квіти, говорити теплі слова та виявити до них свою турботу.

Що можна і не можна робити у День жінок-мироносиць

Що не можна робити 4 травня в День жінок-мироносиць:

Цього дня суворо заборонено сваритись, особливо з жінками. Вважається, що конфлікт у це свято принесе розлад і затягне низку невдач;

Не можна ображати жінок, тому що можна втратити підтримку долі;

Не варто ігнорувати прохання про допомогу. Відмова може "перекрити" потік удачі на найближчий рік;

Вчинки, пов’язані зі зрадою, невдячністю чи обманом цього дня можуть призвести до поганих наслідків.

Сьогодні не можна скаржитися та сумувати, бо негатив притягує невдачі, а День жінок-мироносиць – це світле та мирне свято.

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