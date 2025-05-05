Раньше их воровали из поездов, а теперь эти подстаканники продают за немалые деньги (фото)

Они превратились в объект "сувенирного присвоения" пассажирами

Объявление о продаже советских подстаканников появилось на одном из украинских онлайн-аукционов. Речь идет о комплекте шести металлических изделий, посвященных 100-летию со дня рождения Владимира Ленина — 1970 года выпуска, производства Кольчугинского посудного завода.

По данным продавца, подстаканники изготовлены из мельхиора с серебром и находятся в "идеальном состоянии". Изделие декорировано символикой СССР — флагом с серпом и молотом, колосьями пшеницы, промышленными мотивами и изображением дома Ленина в Ульяновске.

Начальная цена лота составляет 30 тысяч гривен.

По состоянию на момент публикации ставок еще не было. Торги завершатся 5 мая. Условиями предусмотрена оплата через банковский перевод и доставку по Украине и за границу.

Напомним, ранее Телеграф писал, что на онлайн-аукционе для коллекционеров Violity выставили на продажу шахматы советского производства. Продавец оценил лот более чем в 30 тысяч гривен. При этом доска, также показанная на фотографиях, не является родной. Указанный дефект – потертости доски.