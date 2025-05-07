Будем платить за отопление даже летом. Обманывают ли нас

Платежки за отопление приходят, когда его нет

Украинцам даже после завершения отопительного сезона приходят платежки за отопление, которого нет. В частности, недавно жители города Николаева обнаружили в своих почтовых ящиках платежки за тепло, хотя батареи давно холодные.

Стало известно, почему даже в теплое время года продолжают начислять суммы за отопление. Как выяснилось, причиной таких начислений стал переход на новую систему двухставочного тарифа, введенную "Николаевоблтеплоэнерго" с начала отопительного сезона 2024-2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия на своем официальном сайте.

Двухставочный тариф делится на две составные части. Первая – условно-переменная, включающая затраты на фактическое потребление тепла (топливо, электроэнергия) и начисляемая исключительно во время отопительного сезона. Вторая – условно-постоянная, которую потребители платят равными частями ежемесячно в течение всего года вне зависимости от наличия отопления.

Такая система имеет свои преимущества для потребителей. Раньше все расходы закладывались в единый тариф и уплачивались только зимой, тогда и в платежках были значительные суммы. Теперь расходы распределяются равномерно на весь год, что позволяет избежать пиковых платежей.

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