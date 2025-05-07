Будемо платити за опалення навіть влітку. Чи обманюють нас

Платіжки за опалення приходять, коли його немає

Українцям навіть після завершення опалювального сезону приходять платіжки за опалення, якого фактично немає. Зокрема, нещодавно мешканці міста Миколаєва виявили у своїх поштових скриньках платіжки за тепло, хоча батареї вже давно холодні.

Стало відомо, чому навіть у теплу пору року продовжують нараховувати суми за опалення. Як з’ясувалось, причиною таких нарахувань став перехід на нову систему двоставкового тарифу, запроваджену "Миколаївоблтеплоенерго" з початку опалювального сезону 2024-2025 років. Про це повідомляє пресслужба підприємства на своєму офіційному сайті.

Двоставковий тариф поділяється на дві складові частини. Перша – умовно-змінна, яка включає витрати на фактичне споживання тепла (паливо, електроенергія) і нараховується виключно під час опалювального сезону. Друга – умовно-постійна, яку споживачі сплачують рівними частинами щомісяця протягом усього року незалежно від наявності опалення.

Така система має свої переваги для споживачів. Раніше всі витрати закладалися в єдиний тариф і сплачувалися лише взимку, і тоді в платіжках були значні суми. Тепер витрати розподіляються рівномірно на весь рік, що дозволяє уникнути пікових платежів.

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