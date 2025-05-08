Один ингредиент – и рассада попрет. Как и чем лучше удобрять овощи в мае

Для этого не нужно покупать химические удобрения

При выращивании рассады ее обязательно следует удобрять, однако для этого можно использовать не только купленные смеси. К примеру, рассада хорошо начинает расти после дрожжей.

"Телеграф" расскажет, как приготовить удобрение из дрожжей в домашних условиях и когда его можно использовать. Заметим, что этот вариант обогащения почвы не универсален, его лучше использовать в комплексе с другими.

Как приготовить удобрение из дрожжей

Для дрожжевой подкормки можно использовать как сухие, так и "живые" дрожжи. Главное, чтобы они были свежими и качественными. После такого удобрения растения становятся более крепкими и быстрее растут, ведь дрожжи богаты кальцием.

Рецепт дрожжевой подкормки:

10 г сухих дрожжей (или 100 г свежих)

2 ст. л. сахара

10 л теплой воды

Тщательно перемещать до полного растворения всех компонентов и настоять в течение 2-3 часов. Получившуюся смесь развести водой в соотношении 1:5 и полить рассаду под корень.

Когда подкармливать рассаду дрожжами

Есть несколько периодов, во время которых лучше всего подкармливать растения именно дрожжами. Они стимулируют рост корневой системы и ботвы.

Периоды подкормки:

через 7-10 дней после пересадки на постоянную почву. Это будет способствовать быстрому укоренению.

за 5-7 дней до пересадки в открытую почву или теплицу, чтобы укрепить растения.

в период активного роста растений, через 2-3 недели после высадки на открытый грунт.

когда растения начинают цвести для стимуляции завязывания плодов.

Заметим, что дрожжами нельзя подкармливать корнеплоды, бобовые культуры и луковичные. Ведь этот тип удобрения стимулирует рост ботвы, а не корнеплодов. К тому же удобрение дрожжами следует чередовать с другими удобрениями.

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