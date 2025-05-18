Один раз подлейте этим чеснок — и он вырастет с кулак

Всего 2 ингредиента и полезный для чеснока раствор готов!

Чтобы чеснок дал обильный урожай, важно не только правильно ухаживать за ним, но и своевременно подкармливать растение, особенно в весенний период и в начале лета.

Чеснок требует регулярных подкормок, которые помогают растению нарастить зеленую массу, улучшить вкус и сформировать крупные головки, пишет prostoway. Кроме того, удобрения помогут предотвратить пожелтение листьев.

Чем подкормить чеснок

В это время чеснок нуждается в подкормке аммиачной селитрой и сульфатом магния. Аммиачная селитра — источник быстроусвояемого азота, который необходим растению для активного роста зеленой массы. Сульфат магния способствует лучшему усвоению азота и усиливает процессы фотосинтеза. Кроме того, содержащаяся в нем сера улучшает вкус и аромат чеснока.

Как и когда подкормить чеснок

Для приготовления раствора нужно растворить 20 г аммиачной селитры и 20 г сульфата магния в 10 литрах воды. Подкормку нужно проводить тогда, когда у чеснока уже будет 3-4 листья.

Отметим, что чеснок полезен не только для организма. Ранее мы писали, как чесночный настой помогает вырастить огурцы без желтых листьев.