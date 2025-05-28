Категорически запрещено делать это 28 мая, чтобы не отпугнуть удачу

Соблюдайте важные традиции и запреты

В среду, 28 мая, православные и греко-католики чтят память преподобного Никиты, исповедника и епископа Халкидонского. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 10 июня.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Преподобный Никита, исповедник и епископ Халкидонский, жил в IX веке и прославился как ярый защитник иконопочитания. За свою веру он подвергался гонениям, был сослан и страдал за исповедание православия. После восстановления иконопочитания вернулся на кафедру в Халкидоне. Умер мирно, почитается как святой исповедник.

Что можно делать 28 мая:

В этот день верующие посещают богослужения, молятся святым о защите, духовной силе и помощи в трудных обстоятельствах;

Сегодин можно заниматься сельскохозяйственными работами, в частности сеять капусту, огурцы, тыкву и другие теплолюбивые культуры;

28 мая считается благоприятным днем для милосердия и помощи ближним.

Что нельзя делать 28 мая:

Нельзя ссориться, ругаться и злословить. Считалось, что скандалы в этот день могут "вымыть счастье" из дома и привлечь беды;

Не стоит отправляться в дальние поездки и путешествия;

Не начинайте сегодня важные дела и проекты с нуля, чтобы избежать неудач и разочарований;

Не рекомендуется тяжело работать и перенапрягаться — лучше посвятить время духовным делам и отдыху;

Не стоит оставлять дела незавершенными — недоделанное может принести проблемы в дальнейшем.

Напомним, что до начала лета украинцы отметят еще ряд праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.