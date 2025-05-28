Категорично заборонено робити це 28 травня, щоб не втратити удачу

Дотримуйтесь важливих традицій і заборон

У середу, 28 травня, православні та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Микити, сповідника та єпископа Халкідонського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 10 червня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Преподобний Микита, сповідник і єпископ Халкідонський, жив у IX столітті й прославився як затятий захисник іконошанування. За свою віру він зазнавав гонінь, був засланий і страждав за сповідання православ’я. Після відновлення іконошанування повернувся на кафедру в Халкідоні. Помер мирно, шанується як святий сповідник.

Що можна робити 28 травня:

Цього дня віряни відвідують богослужіння, моляться святим за захист, духовну силу та допомогу у важких обставинах;

Сьогодні можна займатися сільськогосподарськими роботами, зокрема сіяти капусту, огірки, гарбуз та інші теплолюбні культури;

28 травня вважається сприятливим днем для милосердя та допомоги ближнім.

Що не можна робити 28 травня:

Не можна сваритися, лаятись і лихословити. Вважалося, що скандали цього дня можуть "вимити щастя" з дому та залучити біди;

Не варто вирушати в далекі поїздки та подорожі;

Не починайте сьогодні важливі справи та проєкти з нуля, щоб уникнути невдач та розчарувань;

Не рекомендується важко працювати й перенапружуватися — краще присвятити час духовним справам та відпочинку;

Не варто залишати справи незавершеними — недороблене може спровокувати проблеми в майбутньому.

Нагадаємо, що до початку літа українці відзначать ще низку свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.