Категорично заборонено робити це 28 травня, щоб не втратити удачу
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Дотримуйтесь важливих традицій і заборон
У середу, 28 травня, православні та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Микити, сповідника та єпископа Халкідонського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 10 червня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Преподобний Микита, сповідник і єпископ Халкідонський, жив у IX столітті й прославився як затятий захисник іконошанування. За свою віру він зазнавав гонінь, був засланий і страждав за сповідання православ’я. Після відновлення іконошанування повернувся на кафедру в Халкідоні. Помер мирно, шанується як святий сповідник.
Що можна робити 28 травня:
- Цього дня віряни відвідують богослужіння, моляться святим за захист, духовну силу та допомогу у важких обставинах;
- Сьогодні можна займатися сільськогосподарськими роботами, зокрема сіяти капусту, огірки, гарбуз та інші теплолюбні культури;
- 28 травня вважається сприятливим днем для милосердя та допомоги ближнім.
Що не можна робити 28 травня:
- Не можна сваритися, лаятись і лихословити. Вважалося, що скандали цього дня можуть "вимити щастя" з дому та залучити біди;
- Не варто вирушати в далекі поїздки та подорожі;
- Не починайте сьогодні важливі справи та проєкти з нуля, щоб уникнути невдач та розчарувань;
- Не рекомендується важко працювати й перенапружуватися — краще присвятити час духовним справам та відпочинку;
- Не варто залишати справи незавершеними — недороблене може спровокувати проблеми в майбутньому.
Нагадаємо, що до початку літа українці відзначать ще низку свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.