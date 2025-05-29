Вознесение Господне 2025: что категорически запрещено делать, чтобы не остаться без благословения

В этот день есть много запретов, которых следует соблюдать

В этот четверг, 29 мая, православные христиане и греко-католики отмечают большой праздник — Вознесение Господне. Этот день имеет глубокое духовное значение, он полон светлых мыслей в надежде на спасение.

Этот праздник не зависит от церковного календаря – он зависит от даты Пасхи и отмечается на 40-й день после Воскресения Христова. По Евангелию, Иисус Христос в течение сорока дней после своего воскресения учил своих учеников и укреплял их веру. В сороковой день он вывел их на Елеонскую гору, благословил и вознесся в небо, чем завершил свою службу на земле.

Это событие стало символом перехода от телесного бытия к небесам. Также этот день считают подготовкой Пятидесятницы – сошествие Святого Духа.

Традиции и приметы 29 мая

Верующие посещают храмы и слушают Божественную литургию. В этот день выносят иконы. В некоторых регионах выпекают "лестницы" из теста, которые являются символом поднятия на небо.

какая погода на Вознесение – такой будет и на Троицу;

в это целебная роса, в древности ею лечили болезни кожи и умывались для красоты;

птицы высоко летают – ждите хорошего урожая;

Фото: freepik

Что нельзя делать 29 мая

заниматься ремонтом – круглый год все пойдет не по плану;

вязать, шить, вышивать;

стирать, убирать — этот день нужно посвятить чему-нибудь духовному;

плевать на землю — в этот день она считается святой;

жениться или выходить замуж;

ходить на кладбище;

сажать, сеять, копать и любые работы в огороде;

упоминать об умерших.

Именины 29 мая

В этот день именины отмечают женщины по имени Феодосия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечается Троица в 2025 году. Дата праздника меняется каждый год, в зависимости от даты празднования Пасхи.