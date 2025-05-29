Вознесіння Господнє 2025: що категорично заборонено робити, щоб не лишитися без благословення

В цей день є багато заборон, яких варто дотримуватися

Цього четверга, 29 травня, православні християни та греко-католики відзначають велике свято — Вознесіння Господнє. Цей день має глибоке духовне значення, він сповнений світлих думок на надії на спасіння.

Це свято не залежить від церковного календаря — воно залежить від дати Великодня і відзначається на 40-й день після Воскресіння Христового. За Євангелієм, Ісус Христос упродовж сорока днів після свого воскресіння навчав своїх учнів і зміцнював їхню віру. На сороковий день він вивів їх на Оливну гору, благословив і вознісся в небо, чим завершив свою службу на землі.

Саме ця подія стала символом переходу від тілесного буття до небес. Також цей день вважають підготовкою П’ятидесятниці — зішестя Святого Духа.

Традиції та прикмети 29 травня

Віряни відвідують храми і слухають Божественну літургію. В цей день виносять ікони. У деяких регіонах випікають "драбинки" з тіста, які є символом підняття на небо.

яка погода на Вознесіння — такою буде й на Трійцю;

в цей цілюща роса, у давнину нею лікували хвороби шкіри та вмивалися для краси;

птахи високо літають — чекайте на гарний урожай;

Фото: freepik

Що не можна робити 29 травня

займатися ремонтом — цілий рік все піде не за планом;

в'язати, шити, вишивати;

прати, прибирати — цей день треба присвятити чомусь духовному;

плювати на землю — цього дня вона вважається святою;

одружуватися чи виходити заміж;

ходити на кладовище;

саджати, сіяти, копати і будь-які роботи в городі;

згадувати про померлих.

Іменини 29 травня

В цей день іменини відзначають жінки, на ім'я Феодосія.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається Трійця у 2025 році. Дата свята змінюється щороку, залежно від дати святкування Великодня.