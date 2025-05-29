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Вознесіння Господнє 2025: що категорично заборонено робити, щоб не лишитися без благословення

Автор
Наталія Дума
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Автор
Що не можна робити на Вознесіння Господнє
Що не можна робити на Вознесіння Господнє. Фото Freepik

В цей день є багато заборон, яких варто дотримуватися

Цього четверга, 29 травня, православні християни та греко-католики відзначають велике свято — Вознесіння Господнє. Цей день має глибоке духовне значення, він сповнений світлих думок на надії на спасіння.

Це свято не залежить від церковного календаря — воно залежить від дати Великодня і відзначається на 40-й день після Воскресіння Христового. За Євангелієм, Ісус Христос упродовж сорока днів після свого воскресіння навчав своїх учнів і зміцнював їхню віру. На сороковий день він вивів їх на Оливну гору, благословив і вознісся в небо, чим завершив свою службу на землі.

Саме ця подія стала символом переходу від тілесного буття до небес. Також цей день вважають підготовкою П’ятидесятниці — зішестя Святого Духа.

Традиції та прикмети 29 травня

Віряни відвідують храми і слухають Божественну літургію. В цей день виносять ікони. У деяких регіонах випікають "драбинки" з тіста, які є символом підняття на небо.

  • яка погода на Вознесіння — такою буде й на Трійцю;
  • в цей цілюща роса, у давнину нею лікували хвороби шкіри та вмивалися для краси;
  • птахи високо літають — чекайте на гарний урожай;
Фото: freepik

Що не можна робити 29 травня

  • займатися ремонтом — цілий рік все піде не за планом;
  • в'язати, шити, вишивати;
  • прати, прибирати — цей день треба присвятити чомусь духовному;
  • плювати на землю — цього дня вона вважається святою;
  • одружуватися чи виходити заміж;
  • ходити на кладовище;
  • саджати, сіяти, копати і будь-які роботи в городі;
  • згадувати про померлих.

Іменини 29 травня

В цей день іменини відзначають жінки, на ім'я Феодосія.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається Трійця у 2025 році. Дата свята змінюється щороку, залежно від дати святкування Великодня.

Теги:
#Заборони #Вознесіння Господнє #Церковне свято