Вознесіння Господнє 2025: що категорично заборонено робити, щоб не лишитися без благословення
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В цей день є багато заборон, яких варто дотримуватися
Цього четверга, 29 травня, православні християни та греко-католики відзначають велике свято — Вознесіння Господнє. Цей день має глибоке духовне значення, він сповнений світлих думок на надії на спасіння.
Це свято не залежить від церковного календаря — воно залежить від дати Великодня і відзначається на 40-й день після Воскресіння Христового. За Євангелієм, Ісус Христос упродовж сорока днів після свого воскресіння навчав своїх учнів і зміцнював їхню віру. На сороковий день він вивів їх на Оливну гору, благословив і вознісся в небо, чим завершив свою службу на землі.
Саме ця подія стала символом переходу від тілесного буття до небес. Також цей день вважають підготовкою П’ятидесятниці — зішестя Святого Духа.
Традиції та прикмети 29 травня
Віряни відвідують храми і слухають Божественну літургію. В цей день виносять ікони. У деяких регіонах випікають "драбинки" з тіста, які є символом підняття на небо.
- яка погода на Вознесіння — такою буде й на Трійцю;
- в цей цілюща роса, у давнину нею лікували хвороби шкіри та вмивалися для краси;
- птахи високо літають — чекайте на гарний урожай;
Що не можна робити 29 травня
- займатися ремонтом — цілий рік все піде не за планом;
- в'язати, шити, вишивати;
- прати, прибирати — цей день треба присвятити чомусь духовному;
- плювати на землю — цього дня вона вважається святою;
- одружуватися чи виходити заміж;
- ходити на кладовище;
- саджати, сіяти, копати і будь-які роботи в городі;
- згадувати про померлих.
Іменини 29 травня
В цей день іменини відзначають жінки, на ім'я Феодосія.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається Трійця у 2025 році. Дата свята змінюється щороку, залежно від дати святкування Великодня.