Мерц перебил Зеленского во время пресс-конференции: что произошло в Берлине (видео)

Заминка вызвала смех в зале

Во время совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца в Берлине произошел технический курьез. Зеленский начал свою речь, однако через несколько секунд Мерц вынужден был его прервать – заявил, что не слышит синхронный перевод в своих наушниках.

Трансляцию вели на YouTube-канале Офиса президента. В ответ на проблему Зеленский уточнил: "У вас нет перевода? До сих пор? А сейчас?" – после чего канцлер пошутил о "современных немецких технологиях", вызвав смех в зале. Через несколько секунд техническая неисправность была устранена.

После восстановления перевода Зеленский переспросил, точно ли все работает, и из-за определенной путаницы в коммуникациях получил от Мерца ответ "Дойчланд" — слово "точно" и "Дойчланд (немецкоязычное название страны) довольно похожие фонетически. Этот момент также вызвал в зале смех.

Однако заверения Зеленскому не хватило, поскольку через несколько секунд после возобновления своей речи он остановился и попросил канцлера повторить то, что он сказал, чтобы убедиться, что перевод работает исправно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц убежден, что война в Украине может затянуться надолго. По его мнению, на скорое завершение конфликта с Россией надеяться не стоит.