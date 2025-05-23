Никогда не забывайте класть это в лунку с помидорами — дешево и очень эффективно

Эти бюджетные подкормки "заставят" томаты плодоносить до поздней осени

Правильная посадка рассады томатов и своевременное внесение удобрений — залог обильного урожая. Чтобы помидоры развивались крепкими и продолжали плодоносить до поздней осени, не забудьте подкормить рассаду.

Знание того, что именно стоит положить в лунку при посадке помидоров, — ключ к богатому урожаю, пишет ruralsprout. Грамотно выбранные удобрения помогут вырастить ароматные, сочные и сладкие плоды.

Что добавить в лунку при посадке помидоров

Компост или перегной — навоз коров или лошадей, перепревший в течение года и обогащенный азотом, фосфором и калием.

— навоз коров или лошадей, перепревший в течение года и обогащенный азотом, фосфором и калием. Измельченная яичная скорлупа — источник калия, фосфора, кальция и других полезных веществ.

— источник калия, фосфора, кальция и других полезных веществ. Доломитовая мука — используется для снижения кислотности почвы.

— используется для снижения кислотности почвы. Зола растительного или древесного происхождения — содержит калий и микроэлементы.

— содержит калий и микроэлементы. Готовые минеральные удобрения, обогащенные калием и фосфором.

Через две недели после высадки томатов в открытый грунт их следует подкормить азотным удобрением, например, карбамидом (мочевиной). Азот, содержащийся в этом удобрении, необходим растениям для активного роста и развития. Раствор готовят из расчета 20-30 граммов удобрения на 10 литров воды и поливают по одному литру под каждый куст.

Отметим, что сейчас активное время для посадок овощных культур. Ранее мы писали, что добавить в лунку с огурцами.