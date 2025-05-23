Никогда не забывайте класть это в лунку с помидорами — дешево и очень эффективно
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Эти бюджетные подкормки "заставят" томаты плодоносить до поздней осени
Правильная посадка рассады томатов и своевременное внесение удобрений — залог обильного урожая. Чтобы помидоры развивались крепкими и продолжали плодоносить до поздней осени, не забудьте подкормить рассаду.
Знание того, что именно стоит положить в лунку при посадке помидоров, — ключ к богатому урожаю, пишет ruralsprout. Грамотно выбранные удобрения помогут вырастить ароматные, сочные и сладкие плоды.
Что добавить в лунку при посадке помидоров
- Компост или перегной — навоз коров или лошадей, перепревший в течение года и обогащенный азотом, фосфором и калием.
- Измельченная яичная скорлупа — источник калия, фосфора, кальция и других полезных веществ.
- Доломитовая мука — используется для снижения кислотности почвы.
- Зола растительного или древесного происхождения — содержит калий и микроэлементы.
- Готовые минеральные удобрения, обогащенные калием и фосфором.
Через две недели после высадки томатов в открытый грунт их следует подкормить азотным удобрением, например, карбамидом (мочевиной). Азот, содержащийся в этом удобрении, необходим растениям для активного роста и развития. Раствор готовят из расчета 20-30 граммов удобрения на 10 литров воды и поливают по одному литру под каждый куст.
Отметим, что сейчас активное время для посадок овощных культур. Ранее мы писали, что добавить в лунку с огурцами.