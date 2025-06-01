Памятники с советским душком и столовая за рубли: что происходит в оккупированном Бердянске (видео)
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Без слез на город и не глянешь
Бердянск в Запорожской области оккупирован еще с февраля 2022 года, когда началось российское полномасштабное вторжение. Город, который когда-то был популярным украинским курортом, — серый и опустошенный.
"Телеграф" расскажет, как выглядит город сейчас в начале курортного сезона 1 июня 2025 года. Кадры впечатляют.
Пропагандист и блогер Кирилл Сириус, который показывает в социальных сетях "восстановление Донецка и донецкой народной республики" опубликовал на своей странице в Ютуб видео, где провел экскурсию в своем автомобиле оккупированный Бердянск.
По дороге автор радостно комментирует зоопарк с жирафами, дешевую столовую за 700 рублей и новые "лежачие полицейские".
В видео — типичная оккупационная эстетика: ремонты, одностороннее движение, "доброжелательные люди", памятники с советским душком и цены на жилье, как в Донецке. Отдельный восторг вызвали овсянка, трамваи до 20:00 и пробки у музея истории Бердянска.
Без пафоса не обошлось – призвал приезжать "отдыхать", мол, город ждет. Но на самом деле — ждет не всех.
Еще одно видео записала предположительно жительница Бердянска. На нем она показала, что происходит в городе, без романтизации в нем не обошлось. С помощью монтажа женщина наложила музыку. Хотя на самом деле в городе совсем пусто, кое-где только есть люди, а пляжи загрязнены.
Также один из пользователей Ютуб записал видео оккупированного Бердянска. На кадрах заметно, что время в этом регионе будто остановилось. Бердянск на этом видео выглядит, как зона отчуждения, оно и не удивительно, ведь россияне лишили нормальной жизни регион. Видео было записано под российскую печальную музыку.
А так выглядит еще одно видео, снятое в Бердянске. На нем совсем нет людей, или хоть чего-нибудь, чтобы напоминала мирную жизнь.
У моря еще можно увидеть несколько десятков человек. Они ловят рыбу.
Жители города фотографируются в центре города, где когда-то было много людей. Сейчас там видны российские триколоры и пустое колесо обозрения.
Что известно о Бердянске
Бердянск — город на юго-востоке Украины, расположенный на северном побережье Азовского моря в Запорожской области. До полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году население Бердянска составляло примерно 110-115 тысяч жителей.
До оккупации Бердянск был популярным курортным городом. Ежегодно город посещали около 500-600 тысяч туристов, особенно летом. Курортный сезон обычно длился с мая по сентябрь.
Ситуация в Бердянске во время оккупации
После российской оккупации в 2022 году большинство баз отдыха и санаториев города были превращены в места дислокации российских военных. В этих объектах хранится оружие и тяжелая военная техника. Когда-то туда приезжали украинские звезды и давали большие концерты, а сейчас туда попадают только пропагандисты и жители Донецка и Луганска, например, в августе 2024 года в Бердянске была "королева ДНР". Она оскорбляла женщин и называла их дурами.
Ранее "Телеграф" показал, как выглядит база отдыха в оккупированной Кирилловке.