Памятники с советским душком и столовая за рубли: что происходит в оккупированном Бердянске (видео)

Без слез на город и не глянешь

Бердянск в Запорожской области оккупирован еще с февраля 2022 года, когда началось российское полномасштабное вторжение. Город, который когда-то был популярным украинским курортом, — серый и опустошенный.

"Телеграф" расскажет, как выглядит город сейчас в начале курортного сезона 1 июня 2025 года. Кадры впечатляют.

Пропагандист и блогер Кирилл Сириус, который показывает в социальных сетях "восстановление Донецка и донецкой народной республики" опубликовал на своей странице в Ютуб видео, где провел экскурсию в своем автомобиле оккупированный Бердянск.

По дороге автор радостно комментирует зоопарк с жирафами, дешевую столовую за 700 рублей и новые "лежачие полицейские".

В видео — типичная оккупационная эстетика: ремонты, одностороннее движение, "доброжелательные люди", памятники с советским душком и цены на жилье, как в Донецке. Отдельный восторг вызвали овсянка, трамваи до 20:00 и пробки у музея истории Бердянска.

Без пафоса не обошлось – призвал приезжать "отдыхать", мол, город ждет. Но на самом деле — ждет не всех.

Еще одно видео записала предположительно жительница Бердянска. На нем она показала, что происходит в городе, без романтизации в нем не обошлось. С помощью монтажа женщина наложила музыку. Хотя на самом деле в городе совсем пусто, кое-где только есть люди, а пляжи загрязнены.

Также один из пользователей Ютуб записал видео оккупированного Бердянска. На кадрах заметно, что время в этом регионе будто остановилось. Бердянск на этом видео выглядит, как зона отчуждения, оно и не удивительно, ведь россияне лишили нормальной жизни регион. Видео было записано под российскую печальную музыку.

А так выглядит еще одно видео, снятое в Бердянске. На нем совсем нет людей, или хоть чего-нибудь, чтобы напоминала мирную жизнь.

У моря еще можно увидеть несколько десятков человек. Они ловят рыбу.

Жители города фотографируются в центре города, где когда-то было много людей. Сейчас там видны российские триколоры и пустое колесо обозрения.

Что известно о Бердянске

Бердянск — город на юго-востоке Украины, расположенный на северном побережье Азовского моря в Запорожской области. До полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году население Бердянска составляло примерно 110-115 тысяч жителей.

Бердянск в Запорожской области

До оккупации Бердянск был популярным курортным городом. Ежегодно город посещали около 500-600 тысяч туристов, особенно летом. Курортный сезон обычно длился с мая по сентябрь.

Как выглядели пляжи в Бердянске до полномасштабной войны

Колесо обзора в Бердянске

На пляжах Бердянска негде яблоку было упасть до войны

Ситуация в Бердянске во время оккупации

После российской оккупации в 2022 году большинство баз отдыха и санаториев города были превращены в места дислокации российских военных. В этих объектах хранится оружие и тяжелая военная техника. Когда-то туда приезжали украинские звезды и давали большие концерты, а сейчас туда попадают только пропагандисты и жители Донецка и Луганска, например, в августе 2024 года в Бердянске была "королева ДНР". Она оскорбляла женщин и называла их дурами.

Ранее "Телеграф" показал, как выглядит база отдыха в оккупированной Кирилловке.