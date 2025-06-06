Выпускной с размахом: сколько стоит собрать девочку на бал в 2025 году

Что сколько стоит в 2025 году: платья, салоны, украшения и альтернатива

Праздновать выпускной в Украине становится все дороже. Собрать выпускника на праздник – гораздо дешевле, чем выпускницу. В среднем, чтобы собрать девушку, нужно 23 500 грн. Вилка цен впечатляет — от 7 до 40 тысяч гривен.

На основе данных finance.ua "Телеграф" расскажет, в какую сумму это обойдется. Самый дорогой элемент образа – платье. Простой, но изысканный вариант стоит от 3 до 8 тыс. грн (средняя цена – 5 500 грн). Если же речь идет о дизайнерской вещи или пошиве из дорогой ткани с декором — цена может достигать 15–30 тыс. рублей. грн (в среднем – 22 500 грн). Сэкономить можно взяв платье в аренду от 1500 до 5 тыс. грн в сутки.

Следующая статья расходов – обувь. Туфли или босоножки стоят в пределах 1500–5000 грн. Часто выпускницы берут еще одну, более удобную пару для танцев. Украшения обычно – это бижутерия (комплекты от 300 грн). Дополнительно – клатч или небольшая сумочка (от 500 до 2 500 грн).

Расходы на выпускной для девочки

Отдельно идут расходы на внешность. Прическа стоит у парикмахера от 800 до 2 500 грн. Макияж – в том же ценовом диапазоне. Мастера часто предлагают пробные услуги за отдельную оплату. Сэкономить можно, обратившись к ученицам бьюти-школ или сделав макияж самостоятельно. Маникюр и педикюр может стоить 500–1500 грн за обе услуги. За салонные процедуры или особый дизайн могут просить и больше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для выпускников этого года и их семей обойдется дороже не только праздник, но и дальнейшее обучение в вузе. В этом году цены выросли.