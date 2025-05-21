Выпускной дороже отпуска? Считали, сколько стоит праздник в 2025 году

Цены разные

Выпускной – это не просто праздник, а граница между детством и взрослой жизнью. И подготовка к нему уже давно стала отдельным делом — как эмоциональным, так и финансовым.

"Телеграф" расскажет, сколько будет стоить выпускной вечер в Украине. Речь идет за одежду, обувь, аксессуары, макияж, прически, цветы.

Согласно данным, которое предоставляет издание "Тризуб", средняя стоимость образа для девушки составляет 17 100 грн, для парня — 8500 грн. Но цены очень разные.

Например, платье может стоить как 1000 грн, так и 10 000 грн. К этому прилагаются расходы на прическу, макияж, обувь и аксессуары. То есть готовый образ девочки-выпускницы может обойтись от 3750 грн до 30 500 грн

Детальнее на инфографике "Телеграфа".

У ребят немного попроще, но тоже недешево. Цены на костюмы стартуют от 2500 до 9000 грн. Обувь от 1500 грн до 5000 грн. То есть, полностью собрать парня будет стоить от 4000 до 14 000 грн.

Детальнее на инфографике "Телеграфа".

Заведения Киева предлагают отпраздновать это событие со средним чеком от 750 до 2700 грн с человека. Рестораны и банкетные залы столицы готовят специальные меню и программы для выпускников.

Цены на цветы

Букет для учителя может обойтись от 1170 грн до 2180 грн. Обратите внимание, что стоимость может измениться.

Дополнительные услуги и их стоимость

Фотограф

Услуги фотографа на выпускной стоят от 1000 до 3000 гривен. Цена зависит от продолжительности фотосессии, опыта фотографа и работы.

Ведущий мероприятия

Ведущий мер в Киеве отмечает, что стоимость его услуг выстраивается на основе нескольких факторов:

Дня недели, когда проводится мероприятие.

Количество гостей.

Конкретные пожелания заказчика относительно программы и формата проведения.

Что понадобится на выпускной для родителей

Праздничная одежда – элегантное платье для мам, костюм для пап.

Аксессуары и обувь для образа.

Цветы – важный элемент праздника, родителям рекомендуется позаботиться о букетах для учителей и выпускников.

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