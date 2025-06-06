Випускний із розмахом: скільки коштує зібрати дівчинку на бал у 2025 році

Що скільки коштує у 2025 році: сукні, салони, прикраси й альтернатива

Святкувати випускний в Україні стає дедалі дорожче. Зібрати випускника на свято — набагато дешевше, ніж випускницю. В середньому, аби зібрати дівчину потрібно 23 500 грн. Виделка цін вражає — від 7 до 40 тисяч гривень.

На основі даних finance.ua "Телеграф" розкаже, у яку суму це обійдеться. Найдорожчий елемент образу — сукня. Простий, але вишуканий варіант коштує від 3 до 8 тис. грн (середня ціна — 5 500 грн). Якщо ж ідеться про дизайнерську річ або пошиття з дорогої тканини з декором — ціна може сягати 15–30 тис. грн (у середньому — 22 500 грн). Зекономити можна взявши сукню в оренду від 1 500 до 5 тис. грн за добу.

Наступна стаття витрат — взуття. Туфлі або босоніжки коштують у межах 1 500–5 000 грн. Часто випускниці беруть ще одну, зручнішу пару для танців. Прикраси зазвичай — це біжутерія (комплекти від 300 грн). Додатково — клатч або невелика сумочка (від 500 до 2 500 грн).

Витрати на випускний для дівчинки

Окремо йдуть витрати на зовнішність. Зачіска коштує в перукаря від 800 до 2 500 грн. Макіяж — у тому ж ціновому діапазоні. Майстри часто пропонують пробні послуги за окрему оплату. Зекономити можна, звернувшись до учениць б’юті-шкіл або зробивши макіяж самостійно. Манікюр і педикюр може коштувати 500–1 500 грн за обидві послуги. Зазначимо, що за салонні процедури або особливий дизайн можуть просити і більше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для цьогорічних випускників та їхніх родин обійдеться дорожче не тільки свято, а й подальше навчання у виші. Цьогоріч ціни зросли.