Ей разбивали голову в Верховной Раде: куда исчезла экс-нардеп Александра Кужель, которая агитировала за Януковича

Экс-нардеп больше не реализуется в политике

Александра Кужель — известный украинский политик, которая работала народным депутатом Верховной Рады в течение трех созывов. Она входила в разные партии, была против Оранжевой революции и агитировала голосовать за Виктора Януковича на президентских выборах. Политик имела конфликт с тогдашним нардепом Андреем Тетеруком.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности политика, чем запомнилась и где она сейчас.

Что известно об Александре Кужель

Будущий политик родилась в Константиновке в Донецкой области в 1953 году. Получила образование инженера-металлурга в Днепропетровском металлургическом институте. Некоторое время работала по специальности, а также была научным сотрудником кафедры экономики промышленности Запорожского индустриального института. Также работала бухгалтером.

Кужель работала бухгалтером, фото из сети

В 1994 году Кужель стала народным депутатом Верховной Рады. Спустя год президент Леонид Кучма назначил Александру руководителем Национального аудиторского комитета Украины. В 1998 году Кужель получила новую должность – главы Госкомитета по вопросам развития предпринимательства.

Кужель была нардепом ВР, фото из сети

В 2003-2004 годах Кужель работала советником главы Нацбанка Сергея Тигипко, а также была замглавы политисполкома партии "Трудовая Украина", которую он возглавлял. В 2004-2005 годах чиновница работала в команде Тигипко. В то время он руководил избирательным штабом кандидата в президенты Виктора Януковича. Не поддерживала Оранжевую революцию, а агитировала за Януковича.

Кужель критиковала правительство Юлии Тимошенко 2007-2008 годов. Несмотря на это, стала главой Госкомитета Украины по регуляторной политике в ее правительстве. После избрания Януковича президентом Кужель заявила, что может продолжить работу в правительстве. Однако Николай Азаров уволил ее с должности.

Кужель агитировала за Януковича, фото из сети

В 2012 году Александра снова стала народным депутатом, на этот раз — от "Батькивщины". Входила в Комитет по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики. В 2014 году Кужель снова избрали депутатом. Тогда она вошла в Комитет по промышленной политике и предпринимательству.

В 2015 году Кужель попала в скандал. После окончания пленарного заседания нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук ударил ее бутылкой по голове и оскорбил членов фракции "Батькивщина". Тогда Александре диагностировали сотрясение мозга.

Кужель имела перепалку с Тетеруком, скриншот телеканала "Рада"

Где сейчас Александра Кужель

Сейчас политику 71 год. В последние годы Кужель не появляется в публичном пространстве и не дает интервью. Изредка она публикует фотографии с родными и близкими, моменты из жизни, а также высказывается о политических и социальных проблемах в Украине.

Кужель с подругами, фото с ее фейсбук-страницы

Кужель со своим мужем, фото с ее фейсбук-страницы

Кужель с близкими, фото с ее фейсбук-страницы

В частности, в 2023 году Александра призвала читателей подписать петицию. Ее создатели требовали наложить вето на закон, отменяющий возможность для ФЛП не платить единый налог и предусматривающий штрафы. Также Кужель распространяла рекламу свитера из одного онлайн-магазина. Похоже, женщину не интересует возвращение в большую политику.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене министра обороны Украины Рустема Умерова. Она никогда не выходила на публику.