Бигус работает на СБУ? Гончаренко показал документ о связи (фото)

В официальном ответе говорится, что Бигус в СБУ не служит

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что журналист Денис Бигус является гласным внештатным сотрудником СБУ, ссылаясь на соответствующий документ за 2024 год. В то же время, в ответ на запрос нардепа в Службе безопасности Украины отметили, что Бигус у них не служит.

Об этом сообщает парламентарий в своем Telegram-канале. По мнению Гончаренко, именно эти бумаги подтверждают привлечение Бигуса к сотрудничеству со спецслужбой. "Чтобы не говорили, что это фейки или монтаж — публикую документы, подтверждающие: Денис Бигус стал гласным внештатным сотрудником СБУ", — написал он.

Соглашение Бигуса о сотрудничестве с СБУ

Расписка Бигуса о сотрудничестве с СБУ

В то же время депутат добавил, что недавно запросил СБУ относительно официальной службы журналиста в соответствующей структуре. В ответе, который он получил, говорится, что Бигус в Службе безопасности Украины не служит.

Ответ от СБУ нардепа Гончаренко

Этот факт, по мнению Гончаренко, может свидетельствовать о том, что речь идет именно о нештатном сотрудничестве, не предполагающем классическую службу или прохождение кадрового оформления.

Отметим, что официальной реакции самого Дениса Бигуса на обнародованные документы пока нет.

Скандал между Гончаренко и Бигусом

В Украине продолжается громкий конфликт между нардепом Алексеем Гончаренко и журналистами Bihus.Info, который начался после выхода расследования о самом парламентарии и его "Гончаренко-центрах". В ответ чиновник начал публично ставить под сомнение финансирование проекта, обратился с запросами к донорам и заявил о нарушении журналистских стандартов. Бигус резко отреагировал на это, обвинив политика в давлении на медиа и личные образы.

В Bihus.Info подали жалобы на нардепа в комитеты Верховной Рады и НАПК, указав на злоупотребление властью. намекая на потенциальную финансовую выгоду такой деятельности.

Ранее "Телеграф" писал, что народный депутат Гончаренко в Верховной Раде призвал министерку юстиции и вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольгу Стефанишину подать в отставку. Причиной послужила ситуация вокруг Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).