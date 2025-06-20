Ці 5 речей категорично заборонено робити у День літнього сонцестояння 2025

21 червня настане найкоротша ніч у році і найдовший день

У суботу, 21 червня 2025 року, настає День літнього сонцестояння – астрономічний початок літа. Це подія, коли Сонце підіймається на найбільшу висоту над горизонтом і робить цей день найдовшим, а ніч — найкоротшою у році, на противагу зимовому сонцестоянню.

Літнє сонцестояння споконвіку відіграє важливу роль у культурі багатьох народів світу. Цього дня влаштовували свята на честь землі, природи та родючості. Серед них Сонцеворот, Мідсоммар, Івана Купала та інші.

Коли літнє сонцестояння 2025: точний час

Астрономічно ця подія відбудеться у суботу, 21 червня, о 05:41 за київським часом. Захід сонця очікується о 21:13, а світловий день триватиме 16 годин та 27 хвилин.

Зазначимо, що йдеться про літнє сонцестояння, яке відбувається у Північній півкулі. Водночас у Південній півкулі це явище спостерігається 21 або 22 грудня і символізує не початок літа, а прихід зими.

Фото: freepik

Літнє сонцестояння 2025: що не можна робити 21 червня

У багатьох культурах цей день уособлював достаток життя, єдність із природою, родючість та духовну силу. Наші пращури у літнє сонцестояння влаштовували обряди, щоб позбавитися негативу, притягнути кохання, здоров’я, достаток та здійснення потаємних бажань. Окрім традицій і прикмет, із цією особливою подією пов’язано безліч заборон, які застерігали від біди та неприємностей. Тому 21 червня не можна:

Сперечатися, лаятися, матюкатися, сваритися, розводити плітки та наклеп про когось. Проявляти агресію щодо когось, провокувати на агресію, зловживати чиєюсь слабкістю. Шуміти, кричати, голосно сваритися на публіці. Оплакувати, тужити, сумувати за минулим. Ледарювати і ухилятися від обов’язків, прогулювати роботу.

Нагадаємо, що незабаром українці відзначатимуть цікаве народне свято. Раніше ми писали, де можна відпочити у Києві на Івана Купала 2025.