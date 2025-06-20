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Ці 5 речей категорично заборонено робити у День літнього сонцестояння 2025

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
День літнього сонцестояння 21 червня 2025 року Новина оновлена 20 червня 2025, 16:29
День літнього сонцестояння 21 червня 2025 року. Фото Freepik

21 червня настане найкоротша ніч у році і найдовший день

У суботу, 21 червня 2025 року, настає День літнього сонцестояння – астрономічний початок літа. Це подія, коли Сонце підіймається на найбільшу висоту над горизонтом і робить цей день найдовшим, а ніч — найкоротшою у році, на противагу зимовому сонцестоянню.

Літнє сонцестояння споконвіку відіграє важливу роль у культурі багатьох народів світу. Цього дня влаштовували свята на честь землі, природи та родючості. Серед них Сонцеворот, Мідсоммар, Івана Купала та інші.

Коли літнє сонцестояння 2025: точний час

Астрономічно ця подія відбудеться у суботу, 21 червня, о 05:41 за київським часом. Захід сонця очікується о 21:13, а світловий день триватиме 16 годин та 27 хвилин.

Зазначимо, що йдеться про літнє сонцестояння, яке відбувається у Північній півкулі. Водночас у Південній півкулі це явище спостерігається 21 або 22 грудня і символізує не початок літа, а прихід зими.

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Фото: freepik

Літнє сонцестояння 2025: що не можна робити 21 червня

У багатьох культурах цей день уособлював достаток життя, єдність із природою, родючість та духовну силу. Наші пращури у літнє сонцестояння влаштовували обряди, щоб позбавитися негативу, притягнути кохання, здоров’я, достаток та здійснення потаємних бажань. Окрім традицій і прикмет, із цією особливою подією пов’язано безліч заборон, які застерігали від біди та неприємностей. Тому 21 червня не можна:

  1. Сперечатися, лаятися, матюкатися, сваритися, розводити плітки та наклеп про когось.
  2. Проявляти агресію щодо когось, провокувати на агресію, зловживати чиєюсь слабкістю.
  3. Шуміти, кричати, голосно сваритися на публіці.
  4. Оплакувати, тужити, сумувати за минулим.
  5. Ледарювати і ухилятися від обов’язків, прогулювати роботу.

Нагадаємо, що незабаром українці відзначатимуть цікаве народне свято. Раніше ми писали, де можна відпочити у Києві на Івана Купала 2025.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #День літнього сонцестояння