Попадают под призыв? Где сейчас и сколько лет сыновьям Кличко, который хочет снизить возраст для мобилизации

У мэра Киева трое детей, но все они живут не в Украине

Виталий Кличко, который уже много лет городской глава Киева, в новом интервью изданию Politico предложил снизить мобилизационный возраст в Украине. При этом взрослые сыновья самого Кличко живут за границей.

Что стоит знать:

Мэр Киева Виталий Кличко предложил снизить мобилизационный возраст в Украине

Все трое его детей проживают за границей и имеют американское гражданство

Старший и младший сыновья Кличко занимаются спортом и унаследовали от отца очень высокий рост

"Телеграф" рассказывает, что известно о детях Виталия Кличко и где они сейчас.

Виталий Кличко и его дети — что известно?

Виталий Кличко был в браке с моделью Натальей Егоровой. В этом союзе на свет появились трое детей — два сына и дочь. Как оказалось, все наследники киевского мэра имеют американское гражданство.

Старший сын Егор-Даниэль

Старший сын мэра Киева Егор-Даниэль родился в 2000 году, то есть сейчас ему 25 лет. У него есть американское гражданство, некоторое время парень жил в Майами. Известно, что сын мэра учился в Лондонской школе экономики и политических наук. Кроме того, он занимается боксом и унаследовал от отца высокий рост — 202 сантиметра.

Средняя — дочь Елизавета-Виктория

Дочь Виталия Кличко и Натальи Егоровой Елизавета-Виктория родилась в 2002 году, сейчас ей 23 года. Девушка получила образование на факультете психологии в Амстердамском университете. У нее тоже есть американское гражданство. Известно, что девушка увлекается плаванием. Судя по фото, которые есть в сети, у Елизаветы-Виктории тоже высокий рост от отца.

Младший сын Максим

Сын Максим родился у Виталия Кличко в 2005 году, сейчас ему 20 лет. Известно, что он получил образование в частной школе в Великобритании. Он также американец по паспорту и имеет большой рост — 215 сантиметров. Максим играет на позиции центрового в баскетбольном клубе Монако.

