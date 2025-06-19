Стал пустырем, который обокрали мародеры: как выглядит сейчас Ледовый стадион в Киеве

Строительство спортивной арены так и не завершили

В Украине еще со времен Советского Союза остались спортивные арены, которые могли бы собирать тысячи людей. Однако многие из них находятся в заброшенном состоянии. Например, Ледовый стадион в Киеве, который был первым спорткомплексом под открытым небом в Украине с ледовыми дорожками.

Ледовый стадион на улице академика Глушкова, 9 построили в 1975 году. На его территории должны были построить и ледовую арену, идею которой подали в министерстве культуры и спорта СССР. Это должна быть арена на 9 тысяч квадратных метров на 10 тысяч зрителей.

Ледовый стадион на Глушкова внутри, фото Big Kiyv

Трибуна должна была быть прямоугольной с ажурным забором. На территории стадиона планировали построить вестибюль и помещения для администрации. Также должны быть отдельные комнаты для спортсменов. Планировалось сделать искусственное покрытие, на котором должны проходить соревнования по разным видам спорта: футболу, регби и хоккею на траве. Там там должны были проводить занятия по гимнастике, боксу, легкой и тяжелой атлетике.

Здесь должна быть огромная спортивная арена, фото Big Kiyv

Темпы строительства стадиона были медленными, а после аварии на Чернобыльской АЭС процесс еще больше усложнился. После обретения Украиной независимости строительство было приостановлено, хотя в 1993 году планировали открывать объект.

После аварии на ЧАЭС строительство стадиона приостановили, фото "Википедия"

В 1996 году строительство арены полностью прекратили. К тому времени готовность проекта к сдаче составила 66%. К тому же из госбюджета потратили 35,7 миллиона гривен. Охрану власти установили здесь только в 2000-х. К этому времени мародеры вынесли оттуда все, что можно было продать.

В 2006 году тогдашний министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко дал идею построить базу ледовых видов спорта "Олимпийский поселок". Площадь объекта должна составлять 350 тысяч квадратных метров, а стоимость — почти 400 миллионов долларов. Проект не удалось реализовать.

Стадион находится в заброшенном состоянии, фото Kyiv.inform

В 2007 году Киевсовет выставил объект на конкурс – требованиями было вложить в строительство 25 миллионов долларов и реконструировать его за 5 лет. Желающих не нашлось. В 2010 году Киевсовет передал объект в аренду ООО "Укрсоцстройинвест" на 25 лет. Предполагалось строительство торгово-развлекательного центра со спорткомплексом.

В 2017 году право собственности на стадион купил бизнесмен Вагиф Алиев. В его планах было строительство торгового центра со спорткомплексом площадью в 450 тысяч квадратных метров. Впоследствии стало известно, что вместо стадиона здесь построят теннисный центр. Планировалось сделать капитальный ремонт, отремонтировать площадки, обустроить теннисные корты и приобрести новое оборудование.

Министерство внутренних дел сообщило, что при создании теннисного корта происходило хищение средств. Оказалось, что соглашение между ГП "Ледовый стадион" и ООО "Монолит-Стройсити" заключили по предварительному сговору должностных лиц этих предприятий, чтобы обогатиться на этом. Речь шла о суммах в 49,3 и 95,49 миллиона долларов.

В 2023 году ГП ЦУТБ "Ледовый стадион" объявило тендер стоимостью 307 миллионов гривен на достройку корта. Но через полтора часа тендер отменили.

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