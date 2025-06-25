"С меня еще и дерут проценты": военный публично пожаловался на ПриватБанк

Боец спросил, почему за переводы взимают высокие комиссии, а кредит не дают

О проблемах военных с получением кредита сообщали о разных банках. В частности, с этим столкнулся клиент ПриватБанка Антон.

В соцсети "Фейсбук" он не только спросил у банка, почему его запрос на кредит по карточке отклоняли несколько раз без указания причины, но и поинтересовался, почему комиссия за всевозможные услуги столь велика. "У меня денежное довольствие военного, я недостаточно отдаю стране, чтобы с меня еще и драли постоянно проценты?", — спрашивает автор обращения.

Военный публично пожаловался на комиссии ПриватБанка и отказ в кредите

В ПриватБанке на обращение военного ответили, что на решение о предоставлении кредитов влияют сразу несколько факторов, в том числе зарплата, пользование картой, просроченность платежей и кредиты в других учреждениях. Они порекомендовали активно пользоваться картой. Что касается тарифов, в банке подчеркнули — информация об их размере является публичной.

Ответ ПриватБанка на жалобу военного

Тарифы для карты "Универсальная", а также с мгновенных и личных карт, виртуальных счетов, Интернет-карт и Карт Юниора в ПриватБанке указаны на сайте. Действительно, минимальная сумма платы за перевод на любую карту другого банка составляет 5 грн, стандартная – 0,5%. Перевод за границу обойдется еще дороже.

Тарифы ПриватБанк на перевод средств

Ранее "Телеграф" рассказывал, что банкомат ПриватБанка выдал женщине не всю сумму. Она это заметила не сразу, ведь не пересчитала деньги. На жалобу банк не захотел проводить расследование, а предоставил "отписку".