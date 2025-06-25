Як виглядає пам’ятник військовому Олександру Мацієвському, якого розстріляли росіяни

Окупанти вбили військового у 2022 році

Олександр Мацієвський — український військовий, який захищав Україну від ворога. Його розстріляли російські військові за вигук "Слава Україні!". У 2023 році Герою України встановили пам'ятник у Києві. Раніше ми розповідали, як виглядає могила Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.

"Телеграф" розкаже, що відомо про українського захисника та про пам'ятник, який йому присвятили.

Що відомо про Олександра Мацієвського

Мацієвський народився у 1980 році у Кишиневі у Молдові. Навчався у технікумі на електромонтажника. У 2008 році Олександр переїхав у Ніжин разом із родиною, де працював за фахом. У березні 2022 року Мацієвський вступив у тероборону, яка захищала Чернігівщину.

Після навчання Олександр став сапером. Він виконував завдання у районі Бахмуту, що на Донеччині. Через певний час підрозділ скерували до району Соледару. 30 грудня 2022 року захисника відправили поблизу села Красна Гора. Українські військові відбивали атаку противника протягом 12 годин. Тоді зв'язок з Мацієвським і ще деякими бійцями втратився.

Олександр Мацієвський виконував завдання у Соледарі, фото з мережі

У лютому 2023 року тіло Мацієвського повернули додому, після чого його поховали. Певний час було невідомо, за яких обставин загинув Олександр. Однак у березні 2023 року у мережі з'явилось відео із беззбройним військовим, який палить. Після слів "Слава Україні!" його розстріляли кількома автоматними чергами.

Росіяни розстріляли Мацієвського, фото "Рудана"

На відео помітно, що чоловік стоїть в ямі, тож, ймовірно, йому сказали викопати собі яму. Пізніше СБУ підтвердила, що бійцем, якого стратили, є саме Мацієвський. Після цього користувачі мережі в Україні та світі почали поширювати фото захисника із хештегом "Слава Україні!". У ЗСУ заявили, що Росія вкотре порушила норми міжнародного гуманітарного права та звичаї війни.

Пам'ятник Олександру Мацієвському

У грудні 2023 року, до Дня Збройних Сил України, на території історико-архітектурного музею "Київська фортеця" відкрили пам'ятник Мацієвському. Генеральна директорка зазначила, що люди повинні пам'ятати ціну перемоги.

"Ми дуже поспішали, щоб саме на цю дату відкрити. Дуже пишаємося тим, що саме у нас відкрили Символ незламності. Це дуже важливо! Музей відвідує дуже багато людей, серед яких військові, студенти, діти, літні люди. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали, якою ціною дається нам ця перемога", — підкреслила гендиректорка Оксана Новікова-Вигран.

Мацієвському встановили пам'ятник, фото "Укрінформ"

На відкритті були мати військового Параска Мацієвська-Демчук та дружина Юлія Мацієвська. Пам'ятник виготовляли протягом 2 місяців. Для цього використовували пластилін, глину, силікон та комп’ютерні технології. Творці намагалися максимально точно передати погляд Героя. Його відтворили таким самим, як і на відео — у військовій формі та з сигаретою у роті.

Творці відтворили погляд Мацієвського, фото "Укрінформ"

Мацієвському встановили символічний пам'ятник, фото "Укрінформ"

Раніше "Телеграф" розповідав про могилу Героя України Павла "Сігла" Чайки. Він трагічно загинув у ДТП.