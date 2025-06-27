Они не только "заглядывают в душу". Почему лучше не держать фото умерших на видном месте

Эти вещи лучше спрятать от людских глаз

Во многих украинских семьях до сих пор существует традиция хранить фотографии умерших родственников в доме. Однако народные поверья советуют быть осторожными с ними, ведь они могут "съедать" вас.

Считается, что хранение таких фото на видном месте может повлиять на благосостояние ее жителей. Об этом предупреждает "Телеграф".

По древним верованиям, фото усопших не должны стоять где-то на видном месте — журнальном столике или в шкафу. Люди верили, что такие изображения несут в себе часть энергетики загробного мира. Постоянное присутствие "взгляда с того света" может вызвать бессонницу, депрессивное настроение или даже серьезные проблемы в жизни.

Также существует поверье, что умершие, которые есть на фото, могут понемногу питаться энергией живых, если они расположены в спальне или где-то возле рабочего места.

Итак, лучше хранить их в специальных альбомах или отдельных местах "памяти". Это может быть полка с иконами.

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